Sătmărean revoltat că angajaţii firmei de salubrizare îi distrug pubela

Un sătmărean ne-a sunat vineri la redacţie să facă o reclamaţie legată de serviciile firmei de salubrizare.



„Locuiesc pe strada Botizului, nr. 97 şi de multe ori întâmpin probleme cu serviciile firmei de salubrizare. Săptămâna aceasta am scos pubela în stradă şi când am revenit acasă m-am trezit cu ea crăpată. Şi nu este prima dată. Recent m-am trezit şi cu capacul rupt. Cei care se ocupă de golirea lor o trântesc pur şi simplu, ni le distrug. Nu este normal comportamentul lor. Trebuie să fie mai atenţi că nu ne dau ei altele. Am sunat la firmă, dar mi s-a spus să fac o reclamaţie în scris. Dar nu mai am încredere. Măresc factura, dar serviciile sunt tot mai proaste”, ne-a declarat Ioan Orăşteanu.