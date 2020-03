S-a finalizat licitaţia pentru cel de-al treilea pod peste Someş din Satu Mare

Primăria Municipiului Satu Mare a finalizat procedura de achiziţie pentru construcţia Pod peste râul Someş – amplasament str. Ştrandului. Licitaţia a fost câştigată de compania austriacă Strabag, urmând să fie semnat şi contractul în data de 2 aprilie 2020. Valoarea contractului este de 141.643.292,84 lei fără TVA.

Firma câştigătoare este compania austriacă Strabag, cu peste 70.000 de angajaţi şi o cifră de afaceri de 15 miliarde de euro.

”Am reuşit cu mari eforturi să finalizăm achiziţia pentru construcţia Podului peste râul Someş – amplasament zona Ştrandului. Este o mare realizare pentru municipiul Satu Mare, este un nou pas înainte pe care l-am făcut în realizarea acestei investiţii atât de importante. Au fost mai mulţi paşi pe care i-am parcurs în ultimii 3 ani. Am reuşit să semnăm contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, apoi am licitat şi realizat proiectul tehnic. Apoi am scos la licitaţie construcţia podului, iar acum avem un constructor serios cu o mare experienţă în acest domeniu”, a declarat primarul Kereskényi Gábor.

Primăria a parcurs în ultimii 3 ani paşii concreţi pentru realizarea acestei investiţii:

• la sfârşitul anului 2016 a fost licitat proiectul tehnic, care a fost finalizat în 2018 de către compania NV Construct Cluj;

• decembrie 2017 a fost semnat contractul de co-finantare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene pe PNDL 2;

• în 2017 au fost realizate şi plătite exproprierile;

• în 2019 a fost lansată licitaţia pentru execuţie, care a fost adjudecată de compania Strabag.

Podul prevăzut peste râul Someş face legătura între Bd. Independenţei, cartier Gelu, de pe malul stâng şi Bd. Henri Coandă de pe malul drept şi se suprapune peste str. Ştrandului.

Podul amplasat în continuarea străzii Ştrandului va prelua o parte importantă din traficul ce se desfăşoară între zona de nord şi zona de sud a municipiului Satu Mare, reducând considerabil traficul actual de pe podul Decebal. Noul pod oferă şi posibilitatea preluării traficului drumului european E 81 care în prezent se desfăşoară pe podul Decebal.