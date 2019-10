Rus: Cred că am meritat victoria

După meciul cu Norvegia, Adrian Rus n-a scăpat ocazia de a da o fugă până acasă la Satu Mare pentru a-și vedea părinții, prietenii, fanii. El a ajuns la Satu Mare miercuri dimieața, cu avionul, iar seara a plecat în Ungaria, la Fehervar, la echipa lui de club. Într-o scurtă convorbire avută, Adi Rus ne-a spus câteva cuvinte despre meciul cu Norvegia.

– Cum a fost Adi? Am scăpat victoria printre degete.

– Am făcut un meci bun, toată echipa. Păcat de faza din prelungiri când am luat acel gol. Eu cred că am meritat victoria. Chiar dacă ei au dominat mai mult, au avut posesie, noi am avut marile ocazii. Dar meciul a trecut, acum ne gândim la cel care urmează, cel cu Suedia.

– Ce a spus Contra după meci? Era supărat? V-a criticat?

– Vă dați seama, era foarte supărat. Ca noi toți de altfel. Cum să nu fii supărat când am fost atât de aroape de o victorie, de 3 puncte. Dar ne-a și lăudat, ne-a îmbărbătat.

– Tu ai făcut un joc bun, exact. Cel puțin așa au afirmat mulți specialiști.

– Da, mă bucură aprecierile. Dar eu nu vreau să vorbesc despre mine. Pot doar să spun că era mult mai bine dacă am fi câștigat toate cele trei puncte.

– Te-ai întâlnit cu copiii din Satu Mare care au fost la meci. Cum a fost?

– Da, evident. I-am salutat, le-am mulțumit pentru încurajări. Știam că o să vină, mi-a spus Ciubu (n.n. Cosmin Iuhas). A fost ceva minunat cu atâția copii în tribune.

– Ce urmează pentru tine?

– Mă întorc la echipa de club, mă voi antrena și sper să și joc. Și aștept următoarea convocare.

Naționala României mai are două meciuri din Grupa F preliminară pentru Euro 2020. În 15 și 18 noiembrie va juca cu Suedia (a) și Spania (d).