„Româncuţa în bucătărie”, concurs culinar organizat la Roma

Duminică, 28 mai 2023, a avut loc la Roma cea de-a XI-a ediţie a concursului culinar „Româncuţa în bucătărie” , precizează corespondetul Informaţia Zilei la Roma, Honorius Barnişca.

Sufletul acestui eveniment mult îndrăgit de comunitatea românilor din Italia este doamna Lucia Bîrle originară din Satu Mare, actualmente domiciliată în localitatea Seini, prin grija căreia acest concurs are loc an de an. La acest frumos eveniment au fost prezenţi 9 concurenţi. Cel mai tânăr participant a fost Rareş Alexandru Covaci de 12 ani care a venit de la Pamplona (Spania), iar cel mai experimentat concurent a fost Florea Constantin de 70 de primăveri.

Participanţii au expus o sumedenie de bucate care de obicei sunt nelipsite de pe masa românilor la zilele de sărbătoare şi nu numai: „Varză a la Cluj” – Filofteia Parasca, „Ciorbă Rădăuţeană”- Daniela Burcă, „Pască” – Georgiana Jugaru, „Prăjituri de casă” – Elena Gina Befu, „Ruladă din carne” – Liliana Bostan, „Trandafiri din caşcaval”- Monica Goian, „Specialităţi Basarabene”- Ina Pacatovici, „Sarmale „- Florea Constantin, „Clătite „- Rareş Alexandru Covaci. Toţi participanţii au primit din partea organizatoarei şi a juriului diplomele şi premii. Marele premiu şi titlul de „Româncuţa în bucătărie 2023” a fost obţinut de Elena Gina Befu.

Evenimentul a avut loc în zona Burgheziana unde comunitatea de sătmăreni e foarte numeroasă. Oamenii, printre care şi zeci de sătmăreni, au venit la această manifestare culinară după terminarea slujbei de la biserica românească din zonă. Preotul a binecuvântat concurenţii şi bucatele alese pe care le-au făcut cu multă dragoste şi dor de meleagurile natale. Pentru talentul culinar şi efortul depus concurenţii au primit nenumărate felicitări din partea publicului prezent, aprecieri şi totodată solicitări de a schimba păreri pe marginea reţetelor din spatele acestor mâncăruri pline de savoare.

”Doamna Maria din Tur a spus că de abia aşteaptă să participe la următoarea ediţie, fiind prezentă şi la alte ediţii din urmă” ne-a transmis Honorius Barnişca.

Atmosfera a fost întreţinută de maestrul Vasile David, un iubit artist al Diasporei.