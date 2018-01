Robert Magos: În 2018 tragem tare pentru Jocurile Olimpice de Tineret

Antrenorul de karate de la CS Samuraiul și președintele Asociației Județene de Karate Satu Mare, Robert Magos, ne-a prezentat o analiză legată de activitatea sportivă de anul trecut și ne-a prezentat și planurile pentru anul 2018. În cele ce urmează vă prezetăm rândurile pe care ni le-a comunicat antrenorul Robert Magos.



Anul 2017 a fost unul bun din toate punctele de vedere. Avem foarte mulți sportivi de valoare de la mic la mare. S-a reușit atragerea mai multor sponsori care ne-au ajutat la buna desfășurare a activității clubului. S-au obținut diferite parteneriate cu Inspectoratul Școlar Județean și cu diferite firme. S-a organizat pentru prima dată Olimpiada Școlară de către AJK Satu Mare unde toți sportivii de la secțiile din Satu Mare și Lazuri din cadrul CS Samuraiul au participat și au cucerit numeroase medalii. Ca și o noutate, sportivii au reperzentat școlile lor de proveniență. Totodată a fost și o selecție pentru lotul de karate al județului (cea olimpică) la care au fost selectați mai mulți sportivi de la Samuraiul. Am avut parte de Campionatele Județene, examene de centuri, cupe internaționale, Campionate Mondiale etc. Deși nu am ajuns peste tot unde ne-am dorit, până la urmă am reușit să trimitem cel mai bine pregătit sportiv din lot la cel mai important eveniment din lume – CM. Este vorba despre Vida Armin, cel care a participat la C.M. de karate la proba kumite individual -75 kg la juniori. Un campionat foarte greu din toate punctele de vedere mai ales că la o categorie, o țară a putut să înscrie doar doi sportivi. Armin a obținut un binemeritat loc 5!

AJK Satu Mare desemnează în fiecare an „karateka anului” din județ, titlu obtinut în 2017 de Vida Armin de la secția de karate din comuna Lazuri – CS Samuraiul, unde îi are ca antrenori pe Robert Magos și Ivan Filer.

Anul 2018 aduce noi provocari:

• Campionat Județean Satu Mare (februarie – selecție pentru C.N.)

• Campionat National de la Izvorani (martie)

• Campionat European de la Timișoara (iunie)

• Campionat Mondial din Anglia (august)

• Jocurile Olimpice de Tineret Argentina (octombrie – prima ediție)

• multe alte evenimente organizate la Satu Mare

În 2018 suntem motivați din toate punctele de vedere doarece pentru prima data în istoria karateului avem șansa să ne calificăm la Jocurile Olimpice de Tineret – Juniori din Argentina. Desigur drumul este lung și avem nevoie de o finanțare corespunzătoare, dar sperăm ca vom obține banii pentru un astfel de proiect.