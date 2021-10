Referent FRF, Dorel Ziman: Renovarea Bazei sportive Dinamo ne dă speranţe pentru viitor

Dincolo de meciul dintre selecţionatele judeţelor Satu Mare şi Maramureş, referentul zonal FRF, Dorel Ziman, ne-a vorbit şi despre alte subiecte care privesc fotbalul din Satu Mare. Iată două dintre răspunsuri:

– Ce înseamnă pentru sportul din Satu Mare renovarea bazei sportive Dinamo?

– A fost un proiect destul de lung şi mă bucur pentru că am reuşit să mă implic. Pot să spun că am fost persoana care am reuşit să aduc la aceeaşi masă cele două părţi care au investit, adică Primăria Satu Mare şi Federaţia Română de Fotbal. Noi, Liceul cu Program Sportiv, suntem cei care administrăm baza. Orice acţiune pe care o întreprinde Federaţia în teritoriu se va organiza acolo, ori chiar aici pe stadionul Olimpia – Daniel Prodan.

– Unde se află fotbalul judeţean la nivel de copii şi juniori?

– Mă bucur că acum avem aceste baze sportive, Dinamo şi Olimpia. Mă bucur că domnul primar Gabor Kereskenyi a înţeles că fotbalul juvenil este important. Fără a avea o pepinieră de copii, care să producă pentru echipa mare, n-ar avea sens fotbalul. Am găsit o deschidere totală din partea dânsului şi, după cum se vede, s-a realizat acea bază care ne dă mari speranţe pentru viitor. Sperăm să reuşim să adunăm cât mai mulţi copii. Totuşi, nu ne putem plânge de acest aspect, deoarece avem mulţi fotbalişti la Liceul cu Program Sportiv, Il Calcio, dar şi la alte cluburi. Toţi cei care vor să-şi aducă copiii la Liceul cu Program Sportiv sunt bine primiţi, îi aşteptăm cu braţele deschise.