Recviemul de Verdi la Filarmonica din Cluj Napoca

Astăzi, 17 aprilie, în cadrul stagiunii Filarmonicii „Transilvania” din Cluj-Napoca are loc, la Colegiul Academic din oraş, un concert vocal-simfonic de Paşti, In memoriam Gheorghe Roşu. Corul şi Orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania” vor prezenta Recviemul de Giuseppe Verdi, sub bagheta lui David Crescenzi.

Solişti vor fi soprana Diana Ţugui, mezzosoprana Orsolya Veress, tenorul Remus Alăzăroae şi basul Alin Anca. Dirijorul corului este Cornel Groza. Concertul începe la ora 19.