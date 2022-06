Recolta Dorolţ a câştigat Cupa României în judeţul Satu Mare

În finală a învins-o pe Olimpia MCMXXI cu scorul de 3-1

Stadionul Someşul din municipiul Satu Mare a găzduit sâmbătă finala Cupei României la fotbal, faza judeţeană. În ultimul act s-au calificat Recolta Dorolţ şi Olimpia MCMXXI.

În faţa a câtorva sute de spectatori, finala s-a jucat pe o temperatură aproape sufocantă. Echipa antrenată de Cosmin Iuhas, Recolta Dorolţ a dominat jocul şi a reuşit să se impună cu scorul de 3-1. Au marcat Denis Cubaş, Nandor Meşter, Ioan Catalan, respectiv Raul Raţ pentru Olimpia în ultimele secunde ale meciului.

Recolta Dorolţ: Bela – L. Vincze, Lakatos, Iuhas, Meşter, D. Vincze, Şimon, Băbuţ, Aspru, Cubaş, Fechete/ Solomes, Mezei, Kovacs, Bereş, Szantai, Catalan, Caba, Baior. Antrenor: Cosmin Iuhas.

Olimpia: Duca – Lung, Şoproni, Haidu, Gombar, Raţ, Godje, Costea, Puţi, Ştef, Şrepler/ Şugar, Catricicău, Pop, Griga, C. Ciorcaş, D. Ciorcaş. Antrenor: Lulu Dragomir.

”Îi felicit pe băieţi pentru că au mai găsit putere! Azi am jucat al 28-lea meci din acest an, amicale, oficiale, Cupa României, campionat. Îi mulţumesc încă o dată mulţumesc Primăriei şi Consiliului Local Dorolţ pentru sprijinul pe care ni-l oferă, pentru condiţiile pe care ni le oferă. Cred că dacă ar face puţin efort ar putea realiza mult mai multe. Ne bucurăm că am câştigat Cupa României, iar în continuare sper să reprezentăm judeţul cu onoare. Din discuţiile pe care le-am avut cu domnul primar, probabil că voi rămâne încă un an la Dorolţ. Suntem bine acolo, ne facem treaba, suntem singura echipă din judeţul Satu Mare care folosim 6 jucători din localitate titulari, restul din oraş. Cred că asta ar trebui să fie ideea fiecărei echipe din Liga a 4-a”, a declarat Cosmin Iuhas.

Imagini video + interviu găsiţi AICI, AICI şi AICI.

Recolta Dorolţ va reprezenta astfel judeţul în Cupa României care se va desfăşura într-un nou format. Se dă startul în competiţie odată cu desfăşurarea fazei regionale, în care câştigătoarele din fiecare judeţ se vor lupta pentru 7 locuri în turul următor al Cupei României. Satu Mare face parte din Regiunea 2, Nord-Vest, alături de Bihor, Bistriţa Năsăud, Cluj, Maramureş şi Sălaj. Luni, 27 iunie, se trage la sorţi pentru stabilirea fazei regionale, aşa că vom reveni cu mai multe detalii.