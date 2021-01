Reclamaţie la un cămin de bătrâni din Satu Mare

Vineri am fost contactaţi la redacţie de o cititoare a cotidianului nostru, Viorica Părău, revoltată de modul cum sunt trataţi bătrânii într-un centru din municipiul Satu Mare. Iată ce ne-a declarat sub semnătură.

“Joi, 21 ianuarie, am dus o plasă cu alimente la o mătuşă internată în căminul de bătrâni de pe strada Bariţiu, situat vizavi de Piaţa de Vechituri din Satu Mare. Am sunat-o vineri pe mătuşa care se numeşte Maria Morar şi mi-a spus că nu a primit plasa. Am vorbit cu managerul, l-am întrebat ce s-a întâmplat, dar mi-a răspuns că dacă nu ne convine, să mergem în altă parte. Sunt oameni fără bun simţ, mai ales că taxa lunară este 3.000 de lei”, a scris Viorica Părău.