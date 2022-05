Reclamă pentru ceaiul de tei

Nu se întâmplă foarte des ca unei persoane publice să-i reuşească o zicere care să intre în folclorul politic.

Traian Băsescu era, din acest punct de vedere, un adevărat făcător de maxime cu iz de cimilituri.

„Iarna nu-i ca vara, Aici sunt banii dumneavoastră…” au rămas în memoria colectivă ca expresie a unui cinism politic, a unui anume tip de dispreţ faţă de toată lumea.

Mugur Isărescu, tata leilor româneşti, guvernator al Băncii Naţionale de o veşnicie, în faţa devalorizării galopante a leului, a unei inflaţiii ce se îndreaptă spre 14% a găsit de cuviinţă să dea un sfat românilor: „Beţi ceai de tei!” Desigur, guvernatorul avea în vedere beneficiile ceaiului de tei, reduce stresul, tratează insomnia, fluidizează sângele, curăţă rinichii, şi nu în ultimul rând este aromat. Dacă guvernatorul şi-a verificat umorul, premierul Ciucă a luat lucrurile în serios trecând în revistă cauzele inflaţiei: creşterea preţurilor la energie, gaze, la produse alimentare, iar peste toate războiul din Ucraina.

O inflaţie de 14% estimată pentru mijlocul anului viitor înseamnă că fiecare cetăţean va pierde până în iunie 2023, cam 14% din rezervele pe care le are. Crăciunul, Revelionul 2023 va fi întâmpinat cu o inflaţie de 12,5%.

Mugur Isărescu a tot dat semnale în ultimii ani. Nu a fost ascultat. România are o problemă de fiscalitate rostogolită de la an la an. Niciun guvern nu a avut curajul să abordeze frontal realitatea şi să ia măsurile ce se impuneau fără să ţină seama de pierderea capitalului electoral.

O creştere semnificativă a inflaţiei se produce şi la nivel european. Asta ar trebui să ne mai încălzească puţin, dar vestea proastă este că inflaţia în zona euro o vom resimţi şi noi.

Pe scurt, se intră într-o criză globală. Fiecare ţară se va descurca singură, aşa cum a fost şi în timpul pandemiei. Acum întregul capital de solidaritate umană se îndreaptă spre Ucraina. În acelaşi timp creşte sentimentul anti-rusesc. Pentru situaţia actuală principalul vinovat este marele vecin de la răsărit.

Pe de altă parte, Federaţia Rusă nu poate avea pretenţia că este o mare putere atâta vreme cât nu a moştenit întregul URSS. După dezmembrarea URSS a rezultat o Rusie mai mică, dar sub Vladimir Putin mai al dracului. Kremlinul răspunde sancţiunilor impuse de occidentali cu propriile ei măsuri.

Trebuie să recunoaştem că pentru creşterea preţurilor, pentru inflaţie, nu în întregime este vina guvernului. Asta nu înseamnă că nu puteau fi luate măsuri pentru estomparea scumpirilor pentru persoanele vulnerabile. Dacă sancţiunile se resimt în ţările europene, inclusiv în Germania, ne putem închipui ce efecte dezastruoase au asupra nivelului de trai al ruşilor. Marile companii străine continuă să părăsească Federaţia Rusă, dar oare acest lucru va aduce avantaje unei ţări ca România? Aici ar trebui să lucreze guvernul român. :i este posibil ca generalul Ciucă, fără mari pretenţii de mare economist, cum era Cîţu, să aibă mai mult succes. Depinde în mare măsură de consilieri. Depinde şi de poziţia preşedintelui Iohannis care s-ar putea apleca mai mult asupra problemelor economice. Oricum, nu mai candidează, aşa că are deplină libertate de mişcare.

Cu toate acestea, preşedintele deocamdată preferă să abordeze tema modificării Constituţiei, oprindu-se la controversata chestiune a alegerilor anticipate. Aşa ceva nu există în actuala Constituţie. Deci nu se pot organiza alegeri anticipate, cum nici n-au fost organizate niciodată. Atunci despre ce tot vorbea Ludovic Orban în primul an al pandemiei? Nu doar Klaus Iohannis va părăsi scena politică. Şi guvernatorul care recomandă ceaiul de tei pentru calmarea nervilor în faţa scumpirilor se apropie de sfârşitul mandatului.

Un nou guvernator va avea o altă viziune despre modul în care BNR gestionează valoarea monedei naţionale. Bine ar fi ca viitorul guvernator să nu fie nevoit şi el să recomande ceaiuri calmante contra inflaţiei.