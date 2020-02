Rabla 2020: Românii pot cumpăra şi motociclete

Românii vor putea cumpăra şi motociclete prin Rabla 2020, iar aceia care vor achiziţiona un autovehicul electric nu vor putea vinde bunul pentru o perioadă de cel puţin un an, a anunţat marţi ministrul demis al Mediului, Apelor şi Pădurilor, Costel Alexe.

Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus vor avea, în acest an, un buget total de 545 de milioane de lei, din care 140 de milioane de lei doar pentru achiziţia de maşini electrice sau hibrid plug-in. „Pentru Rabla Clasic investim un buget mai mare decât anul trecut, 405 milioane de lei. Această sumă ne va permite să creştem la 60.000 numărul maşinilor uzate pe care le vom scoate din trafic. Românii care vor să fie pe lista celor 60.000 de beneficiari trebuie să ştie că valoarea primei de casare rămâne la 6.500 de lei. Această primă poate să crească cu încă 1.000 de lei dacă maşina nou cumpărată se înscrie în pragul de emisie de 96 grame de CO2. Am introdus un ecobonus nou în Rabla Clasic, valoarea lui fiind de 1.000 de lei adăugaţi la prima de casare, ce se poate cumula cu prima de casare în cazul în care maşina nouă cumpărată este una cu sistem GPL, mult mai puţin poluantă cu mediul înconjurător. Noutăţile nu se opresc aici. Am decis inclusiv creşterea ecobonusului pentru maşinile hibride convenţionale, cele care nu se încarcă la priză, de la 1.700 de lei la 2.500 de lei”, a spus Alexe.

El a menţionat, totodată, că pentru cumpărarea unei motociclete prin Programul Rabla Clasic valoarea voucherului va fi de 3.500 de lei, în schimbul casării unui autovehicul uzat.

În legătură cu programul Rabla Plus, bugetul a crescut în acest an. Aceasta creşte cu 45% faţă de 2019, până la 140 de milioane de lei, intenţia fiind aceea de a stimula folosirea maşinilor electrice în traficul urban. Se păstrează neschimbată cea mai mare primă de casare din Europa pentru maşinile electrice, 10.000 de euro pentru full electric şi circa 4.500 de euro pentru maşinile hibride plug-in, dar nu mai mult de 50% din valoarea autovehiculului nou. Cu bugetul de anul acesta, 2.500 de români îşi pot cumpăra maşini full electric şi 400 de români hibride plug-in.

„O noutate a programului este de a nu înstrăina maşina cel puţin un an. E normal să ne asigurăm că aceste maşini rămân în traficul din ţară. Această condiţie nu exista şi tare aş vrea să ştiu câte maşini din cele 2.500 cumpărate în acest program mai sunt în ţară. De asemenea, pot fi achiziţionate motociclete cu propulsie electrică. Cei care îşi doresc un astfel de vehicul primesc prin AFM 3.000 de lei, adică peste 600 de euro. Dacă aleg să-şi caseze un vehicul, poate ajunge să deconteze 2.000 de euro din preţul acestei motociclete cu propulsie electrică”, a explicat şeful de la Mediu.

Pe de altă parte, un alt program ce va fi demarat pe parcursul anului 2020 este cel pentru finanţarea achiziţiilor de mijloace de transport în comun electrice.