PSD Satu Mare acuză guvernul că a împărţit bani pe criterii politice

Mircea Govor, preşedintele interimar al Organizaţiei Judeţene a PSD Satu Mare, prim-vicepreşedintele Gabriel Leş şi secretarul general Aurelia Fedorca au susţinut joi, de la ora 14.00 o conferinţă de presă, la sediul din municipiu. Aceştia au contestat modul în care Guvernul Cîţu a decis să împartă sumele către primăriile din judeţ, şi nu numai, din Fondul de rezervă.

Mircea Govor, preşedintele interimar al PSD judeţean şi-a început discursul prin a spune că anumite persoane din judeţ au dus listele la premierul demis Cîţu şi astfel edilii care l-au susţinut la congres au primit banii din Fondul de rezervă.

„Am vrut să avem această conferinţă de presă şi cu primarul Aurelia Fedorca alături de noi, pentru că subiectul principal este bătaia de joc a Guvernului Cîţu împotriva primarilor PSD, nu numai la nivel judeţean, ci şi la nivel naţional. Este o bătaie de joc la adresa întregii societăţi româneşti. În momentul în care îţi permiţi tu ca prim-ministru să-ţi plăteşti numai mita electorală pentru că ai fost ales la congres şi să neglijezi şi să-ţi baţi joc de restul primarilor care au primit… aşa 10% din suma alocată… mi se pare o sfidare, o bătaie de joc, la adresa populaţiei României, pentru că primarii PSD sunt mai mulţi decât primarii PNL şi UDMR la un loc. Adică ţara s-a împărţit în două. Buni şi răi. Cei mai răi sunt primarii PSD. Adică vreau să transmit inclusiv celor din conducerea judeţului, pentru că trebuie să recunoaştem că de aici au fost trimise listele, ca să nu aruncăm noi vina numai pe Cîţu. Cîţu şi cu căţeii din jurul lui. Adică căţeluşul de la PNL Satu Mare. Eu am avut o discuţie cu domnul prefect al judeţului Satu Mare vizavi de aceste sume de bani, înainte cu două zile şi dânsul mi-a spus că încearcă şi face tot posibilul ca să se respecte şi sumele să fie alocate la toţi primarii din judeţ. Iată că, din păcate, primarii PSD au primit cele mai mici sume”, a declarat indignat Mircea Govor.

Negreştiul a primit doar 100.000 de lei din Fondul de Rezervă

Edilul Negreştiului, Aurelia Fedorca, a ţinut să scoată în evidenţă discrepanţele evidente între fondurile alocate pentru primăriile conduse de liberali, respectiv cele alocate pentru UAT-urile conduse de primari PSD. Edilul a menţionat faptul că Negreşti-Oaş a primit suma de doar 100.000 lei, în condiţiile în care, de exemplu, comuna Socond a primit de şase ori mai mult. Alt exemplu dat de Aurelia Fedorca a fost cel al comunei Acâş, căreia i s-au alocat 520.000 lei, în condiţiile în care are doar 1000 de locuitori.

„Este nevoie să facem această conferinţă de presă în regim de urgenţă pentru a trage un semnal de alarmă la practicile abuzive ale Guvernului actual şi bineînţeles ale reprezentanţilor Guvernului în teritoriu, pentru că aşa cum a spus adineaori domnul preşedinte, aceste alocări de sume ar trebui să fie făcute conform solicitărilor din teritoriu pe indicatorii pe care dânşii i-au stabilit şi i-au pregătit ca să aloce sumele. Nemaivorbind că Fondul de rezervă are altă destinaţie şi aceste sume sunt un gen de rectificare bugetară mascată, dat fiind faptul că Guvernul Cîţu este căzut, ordonanţele de urgenţă nu pot să le emită şi ele cumva trebuie să ajungă în Parlament. (…)

Nici nu mai contează că pe partea de dezvoltare noi suntem în implementare cu 15 proiecte europene şi bineînţeles am avut mare nevoie de a ne susţine pe partea de co-finanţare, în schimb cea mai mare problemă este la partea de asistenţi personali şi a persoanelor cu handicap, unde Guvernul Românei este în minus doar la oraşul Negreşti până la sfârşitul anului cu aproximativ 1 milion de lei. Deja noi am făcut o rectificare de buget pentru a nu pedepsi aceste persoane şi aşa cu probleme extraordinar de grave. Evident am luat de la alte capitole şi în special de la capitolul de investiţii, astfel încât să putem face aceste plăţi”, a precizat Aurelia Fedorca.

Gabriel Leş: Cîţu şi-a

plătit nişte datorii

dobândite în urma

congresului PNL

Prezent la conferinţă, fostul ministru al Apărării Naţionale, Gabriel Leş a menţionat că în ultimii 31 de ani nu au fost jigniţi românii într-un asemenea mod şi că bătaia de joc la adresa poporului a ajuns la un nivel de neconceput.

„Dispreţul şi cinismul celor de la Guvernare, în special al domnului Cîţu este la cote maxime, din păcate se văd aspecte care din păcate în ultimii 31 de ani nu s-au întâmplat.

Am spus-o de nenumărate ori şi o spun şi acum: Un partid de guvernământ sau coaliţia de guvernare şi-a permis să-şi bată joc de români şi de România în felul acesta. Merită să vă uitaţi pe aceste liste şi eu sper că le aveţi, să vedeţi realmente cum arată sumele şi unde nu se vede aproape nimic acolo e 50.000 lei. Sunt doar pentru primăriile PSD.

Sunt mai puţin de 10% din sumele alocate pentru judeţul Satu Mare, doar pentru că acolo este un primar PSD.

Şi vorbim totuşi de cetăţeni, de investiţii în cetăţenii din România.

Mi-e foarte greu să mă gândesc cum arată judeţele de exemplu în care sunt comune conduse de PSD”, a precizat Gabriel Leş.

Acesta a mai menţionat şi faptul că Florin Cîţu şi-ar mai fi plătit nişte datorii dobândite în urma congresului PNL prin aceste distribuiri inechitabile ale sumelor din Fondul de rezervă.