Protest la Satu Mare pentru Autostrada Codrului

La aproape 3 săptămâmâni de la ultimul protest, mai mulţi locuitori din Amaţi s-au adunat joi, 16 iulie, la ora 17.00, în faţa bisericii din localitate.

La adunarea de joi au participat aproximativ 50 de localnici, păziţi de mai mulţi jandarmi şi două maşini de poliţie. Dacă în 30 iunie a participat fostul preşedinte al Consiliului Judeţean, Adrian Ştef, de data aceasta nu a venit niciun reprezentant al Consiliului Judeţean, deşi invitaţia a fost lansată pe o reţea de socializare pentru Pataki Csaba, preşedintele actual al Consiliului Judeţean, considerat principalul vinovat pentru starea drumului. Localnicii au venit “înarmaţi” cu steaguri şi cu mai multe pancarte pe care scria: “Uniţi pentru Autostrada Codrului”, “Vrem drumuri asfaltate, nu vrem drumuri bombardate”, “Ne-am săturat de voi – politicieni corupţi, mafia de la conducere, hoţie, nepăsare, indolenţă, batjocură”. Printre cei prezenţi l-am remarcat şi pe primarul comunei Păuleşti, Zenoviu Bontea, care nu a dorit să iasă în evidenţă. Câţiva localnici au vociferat, unul dintre ei a încercat să le explice celorlalţi care este situaţia actuală a drumului. Pentru că lucrările ar putea fi preluate de o firmă austriacă, mulţi au strigat că “de ce şi acum trebuie să aşteptăm un verdict de la Viena?”

Avocatul Marian Horotan le-a propus celor prezenţi să se constituie într-o asociaţie a păgubiţilor şi să dea în judecată autorităţile şi firmele vinovate de starea drumului. Pe de altă parte, astfel vocea lor ar avea aşa şanse mai mari să fie auzite de autorităţi.

Nemulţumiţi că nu au fost lăsaţi să protesteze în centrul municipiului Satu Mare, cei prezenţi au hotărât să meargă cu maşinile, în coloană, prin Satu Mare, pentru a atrage atenţia autorităţilor. Astfel că peste 20 de maşini au străbătut centrul oraşului. Deşi au stabilit că nu vor claxona, şoferii nervoşi nu s-au putut abţine, astfel că s-au făcut auziţi probabil şi de cei care ar fi trebuit să ia decizii mai prompte în folosul cetăţenilor de pe ruta Satu Mare – Homoroade.

Promisiunile Consiliului Judeţean

În timpul protestului, Consiliul Judeţean a remis presei un comunicat din care redăm câteva fragmente:

​Considerăm că nemulţumirea locuitorilor din zona Codrului faţă de suspendarea lucrărilor şi starea precară a drumului, în special pe porţiunea Amaţi – Ruşeni, este justificată.

Conducerea Consiliului Judeţean Satu Mare a avansat în mai multe discuţii termenul de 15 iulie 2020 pentru reluarea lucrărilor de întreţinere a drumului judeţean DJ 193A Satu Mare – Amaţi – Ruşeni – Tătăreşti – Necopoi – Homorodu de Jos – Homorodu de Mijloc – Homorodul de Sus – Solduba – Hodişa – Socond – Răteşti. Termenul anunţat se referă la lucrări de întreţinere, lucrările urmând a fi executate de firma Diferit S.R.L., cu care există un acord cadru încheiat pentru realizarea lucrărilor de întreţinere pe toată reţeaua de drumuri judeţene. Intervenţia celor de la Diferit S.R.L. va începe în cel mai scurt timp, în funcţie de condiţiile meteorologice şi vor fi executate în intravilanul localităţilor Amaţi, Ruşeni şi Tătărăşti.

Având în vedere că în cursul anilor 2019 şi 2020 nu au fost executate lucrări de modernizare, am efectuat lucrări de reparaţii curente, întrucât executantul este în insolventă şi a cerut denunţarea contractului, drumul s-a degradat, proiectantul ​lucrării de modernizare fiind nevoit să schimbe soluţiile tehnice propuse în proiectul tehnic iniţial, prin emiterea unei dispoziţii de şantier care să actualizeze întreaga investiţie prin refacerea măsurătorilor topografice, geotehnice şi să propună noi soluţii tehnice pentru podeţe, şanţuri şi partea carosabilă, astfel încât scopul investiţiei şi valoarea să rămână neschimbate. Chiar dacă au fost emise noi soluţii tehnice, asigurăm cetăţenii că drumul judeţean va fi refăcut pe toată lungimea, cu aceiaşi lăţime şi capacitate portantă din proiectul tehnic iniţial. În cursul zilei de ieri, am transmis noi informaţii de la proiectant către executant referitor la cantităţi şi am aprobat, de principiu, soluţia tehnică pentru redactarea dispoziţiei de şantier. Suntem în ultima fază de stabilire a subcontractării, care se va finaliza sub condiţiile legii cu respectarea prevederilor legale.

În cursul săptămânii viitoare va avea loc o nouă întâlnire cu toţi factorii implicaţi pentru finalizarea procedurii de subcontractare şi încheierea actului adiţional pentru realizarea lucrărilor rămase de executat.