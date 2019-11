Programul meciurilor din fotbalul județean

Au mai rămas două săptămâni în care vom mai avea fotbal județean, după care va trebui să așteptăm până în luna martie pentru a doua parte a campionatului, cea mai importantă.

La sfârșitul acestei săptămâni este programată etapa cu numărul 13 din Seria C a Ligii a 4-a, respectiv câteva meciuri restanță din alte campionate.

Programul etapei din weekend:

Liga 4, Seria C (etapa 13)

Sâmbătă, 9 noiembrie, 12:00 / 14:00

• CSM Victoria Carei – Viitorul Lucăceni

• Schwaben Kalmandi Cămin – Real Andrid

• Stăruinţa Berveni – CSM Satu Mare

• AS Ghenci – AS Căpleni

Sâmbătă, 9 noiembrie, 13:00 / 15:00

• Fortuna Căpleni – Schamagosch Ciumeşti

Duminică, 10 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Recolta Sanislău – Frohlich Foieni

Duminică, 10 noiembrie, 14:00

• Victoria Tiream – Unirea Pişcolt

Programul restanțelor:

Vineri, 8 noiembrie, 15:00

• Energia Negrești-Oaș – Victoria Apa

Sâmbătă, 9 noiembrie, 12:00 / 14:00

• Unirea Tăşnad – Luceafărul Decebal

Sâmbătă, 9 noiembrie, 14:00

• Vulturii Santău – Olimpia Domăneşti

• CS Diferit – Codreana Homoroade

• Unirea Bercu – Ugocea Porumbeşti

Sâmbătă, 9 noiembrie, 14:30

• Platanul Marna – Kneho Urziceni

Programul de mai sus este unul provizoriu. Asociația Județeană de Fotbal ne va furniza vineri programul final și oficialii pe care-i trimite la aceste meciuri.