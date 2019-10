Programul meciurilor din fotbalul județean

Fotbalul județean ne rezervă la sfârșit de săptămână o nouă etapă. Și ar putea fi ultimul weekend din acest an cu o vreme numai bună de fotbal. Asta deoarece meteorologii anunță că gradele vor fi mai puține de săptămâna viitoare. E și normal, ne apropiem de anotimpul rece.

Cu mențiunea că în numărul următor vom prezenta și oficialii delegați, iată programul din weekend:

Liga 4, Seria A (etapa 10)

Sâmbătă, 26 octombrie, 13:00 jun. / 15:00

• Speranţa Halmeu – Talna Oraşu Nou

Sâmbătă, 26 octombrie, 14:00 / 16:00

• Sportul Botiz – AS Livada

Duminică, 27 octombrie, 12:00 / 14:00

• Olimpia MCMXXI Satu Mare – Voinţa Lazuri

Duminică, 27 octombrie, 13:15 / 15:15

• Dacia Medieşu Aurit – Energia Negreşti

Duminică, 27 octombrie, 14:00 – sen.

• Turul Micula – Victoria Apa

• Venus Dumbrava – Voinţa Turţ (amânat)

Liga 4, Seria B (etapa 10)

Sâmbătă, 26 octombrie, 12:00 / 14:00

• Someşul Oar – Unirea Păuleşti

Duminică, 27 octombrie, 12:00 / 14:00

• Viitorul Vetiş – Ştiinţa Beltiug

• Cetate Ardud – Crasna Moftinu Mic (12:00 – seniorii / 14 – juniorii, teren Mădăras)

• Recolta Dorolţ – Voinţa Babţa

• Unirea Tăşnad – Luceafărul Decebal (amânat)

• Voinţa Doba stă

Liga 4, Seria C (etapa 11)

Sâmbătă, 26 octombrie, 9:00 / 11:00

• CSM Victoria Carei – AS Căpleni

Sâmbătă, 26 octombrie, 12:00 – sen. / 14:00 – jun.

• Viitorul Lucăceni – CSM Satu Mare

Duminică, 27 octombrie, 12:00 / 14:00

• Schwaben Kalmandi Cămin – Recolta Sanislău

• Stăruinţa Berveni – Schamagosch Ciumeşti

• AS Ghenci – Unirea Pişcolt

• Fortuna Căpleni – Frohlich Foieni

• Victoria Tiream – Real Andrid

Liga 5, Seria A (etapa 9)

Duminică, 27 octombrie, ora 13:00

• Olimpia Căuaş – Kneho Urziceni

• Olimpia Domăneşti – Vulturii Santău

Duminică, 27 octombrie, ora 15:30

• Gloria Moftinu Mare – Termala Dindeşti

• Platanul Marna – Dacia Supur

Liga 5, Seria B (etapa 9)

Sâmbătă, 26 octombrie, 16:00

• Recolta Dorolț II (Dara) – AS CS Diferit

• Codreana Homoroade – Unirea Bercu

Duminică, 27 octombrie, ora 14:30

• Viitorul Viile SM – Egri Sasok Agriş

Duminică, 27 octombrie, ora 15:00

• Ugocea Porumbeşti – Prietenia Crucişor