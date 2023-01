Profesori de la Liceul Teoretic Negreşti Oaş protestează împotriva desfiinţării clasei a V-a

Luni, 30 ianuarie 2023, în jurul orei 15.00, mai mulţi profesori de la Liceul Teoretic Negreşti Oaş, în frunte cu directorul Viorel Bud, au protestat în faţa Inspectoratului Şcolar faţă de decizia de desfiinţare a clasei a V-a.

Pe această, temă, am primit un punct de vedere al ISJ, pe care îl redăm mai jos.

Un grup de profesori de la Liceul Teoretic Negreşti Oaş şi-a manifestat nemulţumirea în ceea ce priveşte neconstituirea clasei a V-a la nivelul acestei instituţii de învăţământ. În acest sens, a avut loc o întâlnire între reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare şi cei ai Liceului Teoretic Negreşti Oaş, pe 25 ianuarie 2023. Pe data de 30 ianuarie 2023, reprezentanţii Liceului Teoretic Negreşti Oaş au fost invitaţi la o discuţie la sediul inspectoratului, însă aceştia au refuzat un dialog, mulţumindu-se să stea în faţa clădirii instituţiei.

În urma acestor întâlniri, vă transmitem următoarele informaţii<

1. În baza OME nr. 6217/2022 privind Metodologia de fundamentare a cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de antepreşcolari/preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2023—2024, proiectul planului de şcolarizare se aprobă de consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza unei analize temeinice, raportate la criteriul legislativ, criteriul economic, criteriul demografic, criteriul geografic, criteriul socio-economic şi criteriul relevanţei.

2. În urma analizei efectivelor de elevi de clasa a IV-a de la nivelul oraşului Negreşti Oaş, numărul de elevi este de 132, iar numărul de clase aferente ar fi de 5, raportat la efectivul maxim prevăzut de lege, de 26 de elevi.

3. Numărul de clase aprobate la nivelul oraşului Negreşti Oaş, de Consiliul de administraţie al Inspectoratului Şcolar Judeţean Satu Mare, pentru anul şcolar 2023-2024, este de 6 clase, datorită faptului că Şcoala Gimnazială Nr. 1 Negreşti Oaş are un număr de 68 de elevi. Prin urmare, numărul de clase aprobate este de 3 clase de a V –a, iar la Şcoala Gimnazială nr.3 Negreşti Oaş, numărul de elevi de clasa a IV-a este de 65, pentru care s-au aprobat 3 clase de a V-a. Prin urmare, aprobarea funcţionării unei clase de a V-a, la Liceul Teoretic Negreşti Oaş, nu se justifică.

4. De asemenea, s-au analizat şi fenomenele de migrare internă şi externă. Foarte mulţi elevi înscrişi la unităţile de învăţământ din Negreşti Oaş sunt şi din localităţile apropiate oraşului, ceea ce generează scăderea efectivelor la aceste unităţi şi desfăşurarea procesului instructiv-educativ în regim simultan, fapt care nu este benefic pentru elevi. În plus, mulţi elevi pleacă în străinătate.

5. S-a ţinut cont şi de alte aspecte, şi anume< a fost depusă la Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare şi la Ministerul Educaţiei o sesizare din partea părinţilor referitoare la modul deficitar în care s-a constituit clasa a V-a, la Liceul Teoretic Negreşti Oaş, în anul şcolar 2022-2023> nu există o concurenţă justificată, atâta timp cât opţiunile elevilor, de clasa a IV-a, sunt în număr de doar 20 de elevi pentru Liceul Teoretic Negreşti Oaş.