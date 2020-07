Probleme cu un copac mare şi bătrân pe strada Cuza din Satu Mare

Un cititor al cotidianului Informaţia Zilei ne-a contactat telefonic luni la redacţie, imediat după ce s-a terminat furtuna începută în jurul orei 17:30 în oraşul Satu Mare.

“Locuiesc pe strada Alexandru Ioan Cuza, Nr. 14, din municipiul Satu Mare. La acest număr există un copac mare care nu a fost toaletat cum trebuie de foarte mult timp. Vreau să vă spun că acest copac este un pericol pentru locuinţa noastră, dar şi pentru cei care trec prin zonă. Aş propune ca el să fie tăiat deoarece are şi mulţi ani în spate. Am înţeles că dacă depun o cerere la Primăria Satu Mare ia cam un an de zile până când acest pericol, să-i spun aşa, ar putea fi îndepărtat. Este prea mult! Le cer autorităţilor să se ocupe de această problemă înainte să se întâmple ceva ce nimeni nu-şi doreşte”, ne-a transmis Dragoş Mihai.