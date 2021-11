Preţurile la cafeaua arabica, la cel mai ridicat nivel din utimul deceniu

Cotaţiile la cafeaua arabica au crescut în decada a doua a lunii noiembrie, apropiindu-se de cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu, pe fondul înmulţirii semnalelor privind recoltele slabe ale principalilor producători, Brazilia şi Columbia, transmite Bloomberg. Miercuri, la Bursa de la New York, preţurile pentru contractele cu livrare în luna martie au crescut cu 4,6%, până la 2,3475 dolari pentru o livră (0,45 kilograme), cel mai ridicat preţ înregistrat după luna ianuarie 2012. Este vorba de un preţ aproape dublu faţă de cel înregistrat în urmă cu un an. În plus, scumpirea cafelei arabica, folosită de marile lanţuri de cafenele, stimulează presiunile inflaţioniste de-a lungul multor sectoare ale economiei.