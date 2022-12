Preţul gazelor în Europa scade sub 100 euro, pe fondul importurilor ridicate de gaze naturale lichefiate

Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au scăzut miercuri, 21 decembrie, cu 9%, sub 100 euro pentru un Megawatt-oră, şi se îndreaptă spre a patra zi de declin, deoarece importurile aproape record de gaze naturale lichefiate (GNL) şi stocurile mai mari decât în mod obişnuit au atenuat temerile privind aprovizionarea, transmite Bloomberg.

La hub-ul TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, în jurul orei 10.06 a.m., cotaţiile futures la gaze cu livrare în luna următoare au scăzut cu 7,3%, la 97,96 euro pentru un Megawatt-oră, apoi au coborât la 96,16 euro pentru un Megawatt-oră, cel mai redus nivel din 27 octombrie. În cea mai mare parte a continentului temperaturile rămân moderate iar livrările de gaze naturale lichefiate sunt la un nivel ridicat, ceea ce a dus la scăderea preţurilor. „În condiţiile în care nu mai sunt temperaturi extrem de scăzute – se preconizează în zilele următoare vreme blândă şi vânt – precum şi în urma reducerii cererii industriale în perioada sărbătorilor de iarnă, preţurile sunt în scădere”, a apreciat Tom Marzec-Manser, de la ICIS în Londra. În ianuarie sunt aşteptate temperaturi moderate în Europa, susţin analiştii de la Energi Danmark A/S. Capacităţile de stocare a gazelor din Europa sunt pline în proporţie de 83%, peste nivelul din ultimii cinci ani, iar livrările din Rusia via Ucraina ar urma să se menţină stabile. Gazprom a anunţat marţi că livrările de gaze spre clienţi continuă via conductele paralele, după o explozie la o secţiune a gazoductului Urengoi-Pomarî-Ujgorod.

Trei persoane şi-au pierdut viaţa în explozia produsă în centrul Rusiei la un gazoduct care transportă gaz din Arctica spre Europa via Ucraina. Ministerul regional pentru Situaţii de Urgenţă din Ciuvaşia a precizat că explozia s-a produs în timpul lucrărilor de mentenanţă planificate, în apropiere de satul Kalinino, la circa 150 km vest de Kazan. „Transportul de gaze către consumatori este asigurat la capacitate maximă prin conductele paralele”, a informat Gazprom.

În rândul analiştilor există temeri că plafonarea preţului gazelor naturale, planificată de UE pentru anul viitor, ar putea descuraja furnizorii dacă gazele devin mult mai scumpe în alte regiuni, mai ales în Asia.