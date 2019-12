Președintele României retrage decorațiile persoanelor cu condamnări și atacă PSD

Președintele Klaus Iohannis a anunțat că retrage decorațiile persoanelor cu condamnări penale, inclusiv fostului premier Adrian Năstase. Marți, în cadrul unei declarații de presă, șeful statului a catalogat moțiunea simplă împotriva ministrului Finanțelor, Florin Cîțu drept o golăneală a PSD-ului. Potrivit președintelui PSD a exagerat cu pensiile speciale. Cu toate acestea, Iohannis nu susține eliminarea pensiilor speciale.

Marți, la Cotroceni, președintele Klaus Iohannis a anunțat că a decis să retragă decorațiile tuturor celor care au condamnări penale. Întrebat dacă ia în calcul retragerea decorației lui Adrian Năstase, președintele a spus: „Da. Pot să vă spun că am decis să retrag toate decorațiile tuturor celor care au condamnări penale și se încadrează în prevederile legii care prevede procedură de retragere a ordinelor naționale. Am demarat efectiv această acțiune și ea va fi finalizată în foarte scurt timp și veți primi prin intermediul Departamentului Comunicare exact lista decretelor prin care retrag aceste ordine.

Moțiunea simplă împotria ministrului Finanțelor, Florin Cîțu a fost catalogată de președintele Klaus Iohannis ca fiind „o golăneală a PSD-ului”. „În primul rând, dați-mi voie să clasific un pic așa-numita moțiune simplă din Senat, pe care o consider o golăneală a PSD. Vă spun și de ce consider așa. În primul rând, așa-numita moțiune simplă nu îndeplinește criteriile din regulamentul Senatului în ce privește felul în care se întocmește o moțiune simplă. În al doilea rând, am putut să observăm, sper, majoritatea cu indignare, cum fostul ministru al finanțelor, înconjurat de un grup nemotivat de vesel de senatori PSD, trecând prin fața sau prin spatele celui care dădea un interviu, a considerat că este momentul să jignească pe actualul ministru al finanțelor într-un mod incalificabil, în fața camerelor de luat vederi. Asta îmi confirmă că a fost o golăneală intenționată și nu un derapaj birocratic. Sigur, Președintele Senatului, pe care l-au ales, probabil, ca să fie cuminte și să nu îi împiedice pe pesediști, putea să oprească acest demers inoportun.” a precizat președintele.

În cazul pensiilor speciale, președintele Klaus Iohannis dă vina pe PSD. :eful statului spune că este de acord cu eliminarea pensiilor speciale, dar militarii și magistrații ar trebui să-și păstreze acest drept.

„Este clar că trebuie făcut ceva în această zonă fiindcă pur și simplu PSD a exagerat cu aceste pensii speciale. Pe de altă parte, este clar că sunt categorii care trebuie să beneficieze de acest tip de pensie fiindcă au un serviciu foarte special. De exemplu, nu cred că cineva vrea să renunțe la pensiile de serviciu ale militarilor. Este o discuție care se va purta în Parlament și vom vedea care este concluzia. Personal, drept să vă spun, nu susțin eliminarea pensiei speciale la magistrați.” a precizat președintele Klaus Iohannis.

Fiind întrebat cum argumentează susținerea pensiilor speciale, șeful statului a spus: „Sigur că da! Este un specific aparte, magistratul are o răspundere enormă, are un stres enorm, are o încărcare profesională ieșită din comun și acordarea pensiilor speciale pentru magistrați mi se pare în continuare o măsură care trebuie menținută.”