Preşedintele FR de Box ne-a confirmat venirea la Satu Mare. Topul pugiliştilor de la Olimpia Căuaş

Secţia de box de la AS Olimpia Căuaş a încheiat recent un an bun în rezultate sportive, dar şi un an cu o activitate bogată. Aici ne referim şi la cele două competiţii organizate. Florin Mulcuţan, preşedintele secţiei de box de la Căuaş ne-a prezentat un Top 5 al celor mai buni sportivi antrenaţi de Mihai Stan (foto – mijloc).

Pe primul loc se află Lorenzo Berinde (foto – stânga), medaliat cu bronz la Campionatul Naţional de cadeţi şi locul 5 la Cupa României de cadeţi. Asta pe lângă alte turnee amicale desfăşurate în diferite judeţe. Pe doi este Patrik Bocsi (foto – dreapta) locul 5 la ambele competiţii enumerate mai sus.

Top 5: 1. Lorenzo Berinde, 2.Patrick Bocsi, 3.Patrik Bacsi, 4.Gabriel Zimbru, 5.Sebastian Zimbru. Antrenor: Mihai Stan.

“Un an bun, am confirmat că suntem pe pantă ascendentă. Anul acesta sperăm la rezultate mai bune pentru că avem potenţial. Pentru asta trebuie să confirme şi sportivii şi sperăm să avem resurse necesare pentru competiţiile oficiale”, ne-a declarat Florin Mulcuţan.

Olimpia Căuaş a organizat cu succes două competiţii, prima ediţie a Centurii Sătmarului şi ediţia a treia a Cupei Căuaşului. Pe lângă cele două, împreună cu autorităţile din Tăşnad, anul acesta se doreşte şi organizarea Cupei Tăşnadului la sfârşitul lunii iunie şi începutul lui iulie. Olimpia Căuaş aduce mulţumiri tuturor celor care au oferit sprijin, printre alţii: Consilul Local Căuaş, primarului din Căuaş, Marius Roka, Ioan Ghere, Ioan Vonica, Viorel Benţe, Zah, Adrian Ştef, Marcela Papici, Dorel Coica, Florin Ştef, Ioan Marincaş, Nicolae Dima, Aurel Ulici.

Vasile Cîtea, preşedintele FRB, ne-a confirmat venirea la Satu Mare

În perioada următoare la Satu Mare va ajunge Vasile Cîtea, preşedintele Federaţiei Române de Box. “Păstrez legătura cu Florin Mulcuţan, încercăm să dezvoltăm acest sport în România. Voi ajunge la Satu Mare în ultima săptămână a lunii ianuarie, sau în primele zile ale lunii februarie. Vom încerca să purtăm discuţii cu autorităţile locale pentru a găsi o soluţie în vederea înfiinţării unui centru de excelenţă în judeţ”, ne-a declarat Vasile Cîtea.

Fiind deputat are un program aglomerat în această perioadă şi tocmai de aceea nu ne-a oferit o dată exactă cu sosirea sa la Satu Mare.