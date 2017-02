Ponta, atac fără precedent la adresa lui Dragnea

Victor Ponta a lansat un atac fără precedent la adresa lui Liviu Dragnea. Fostul premier l-a pus la zid pe șeful PSD pentru că nu a fost în stare să-și asume ordonanța 13, pentru atitudinea pe care a avut-o față de Grindeanu și Iordache, dar și pentru deplasarea în Statele Unite.

Invitat la RTV, Ponta a tratat în termeni ironici modul în care OUG 13 a fost adoptată de către Guvernul condus din umbră de Dragnea: ”Operaţiunea asta declanşată în ianuarie cu ordonanţele 13 şi 14, cum să vă spun, zici că au scris-o ăialalţi. Mă uitam şi mă frecam la ochi, nu înţelegeam ce se întâmplă“.

Totodată, acesta l-a criticat pe șeful social-democraților și pentru lipsa de asumare: „În primul rând, lipsa de asumare. Adică nu poţi să dai pe Iordache, nu crede nimeni, nu cred nici eu. Trebuia să fie domnul Dragnea, cu domnul Tăriceanu şi cu domnul Grindeanu să spună, ziua în amiaza mare, domne, de aia ne-au votat mulţi oameni“.

Mai mult, Victor Ponta a criticat până și vizita lui Dragnea în Statele Unite, de care, de altfel, președintele PSD a fost foarte mândru: ”La ce le-a folosit vizita în SUA? Americanii au alte preocupări, România este ultima dintre ele. Eu, când am fost, am fost în vizită oficială cu gardă militară şi marină, nu am fost pentru poze“.

Victor Ponta a avut un mesaj și pentru Sorin Grindeanu. Fostul premier i-a cerut actualului prim-ministru să iasă de sub tutela lui Liviu Dragnea. Ponta a arătat că Guvernul Grindeanu este condus de trei piloţi – Iohannis, Dragnea şi Grindeanu, şi nu are altă şansă decât să se prăbușească: