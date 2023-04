PNL Satu Mare susţine protestul fermierilor şi îl acuză pe ministrul Petre Daea că nu se pricepe la agricultură

Deputatul Adrian Cozma, subprefectul Romeo Pop şi fermierul Nicolae Chilinţan din Valea Vinului au susţinut o conferinţă de presă, la sediul PNL Satu Mare, din Piaţa Libertăţii. Preşedintele organizaţiei judeţene a deschis seria discursurilor făcând referire la revolta fermierilor legată de susţinerea care le lipseşte din partea statului român pentru a-şi valorifica producţia din sectorul vegetal.

Cea mai mare problemă, în acest moment, este reprezentată de faptul că, din Ucraina, producţiile de cereale şi nu numai sunt valorificate, inclusiv în România, ca urmare a facilităţilor acordate statului ucrainean, pentru susţinerea faţă de situaţia tragică prin care trece.

„Înţelegem motivul protestului. El este unul legitim şi îndreptăţit. Fermierii noştri sunt afectaţi de tranzitul cerealelor ucrainene şi trebuie susţinuţi. Un prim ajutor decis de Comisia Europeană, în valoare de aproximativ 10 milioane de euro, a fost considerat, pe bună dreptate, ca fiind unul care nu acoperă pierderile fermierilor din România. (…)

În prezent, Comisia Europeană are în analiză al doilea sprijin pentru fermierii afectaţi de tranzitul cerealelor ucrainene. Vorbim atât de fermierii din România, cât şi de state precum Polonia, Bulgaria, afectate şi ele de tranzitul cerealelor ucrainene. (…) Totodată, premierul Nicolae Ciucă, alături de omologii săi din alte patru state situate geografic în proximitatea Ucrainei, a trimis o scrisoare Comisiei Europene pentru rezolvarea rapidă a situaţiei. Astfel, premierii României, Bulgariei, Ungariei, Slovaciei şi Poloniei au semnat o scrisoare comună adresată preşedintelui Comisiei Europene Ursula von der Leyen, prin care solicită măsuri pentru susţinerea fermierilor din aceste ţări”, a precizat deputatul Adrian Cozma.

Acesta a mai menţionat şi măsurile solicitate, dintre care enumerăm următoarele: suplimentarea fondurilor europene distribuite fermierilor drept compensaţii, dar şi posibilitatea folosirii acestor bani pentru direcţionarea exporturilor ucrainene către ţările din Africa şi Orientul Mijlociu; sprijin financiar european pentru dezvoltarea infrastructurii de transport din statele noastre, dar şi pentru operatorii din piaţă care au nevoie de vehicule suplimentare. Printr-o reţea de transport bine pusă la punct, produsele provenite din Ucraina vor putea fi trimise mai rapid către ţările importatoare din alte regiuni ale lumii.

Pre;edintele PNL, Adrian Cozma l-a adus în discuţie şi pe ministrul Petre Daea, care ar fi contribuit la situaţia tragică a fermierilor români. „În urmă cu câteva zile, mai mulţi fermieri din zona noastră au atras atenţia faţă de criza laptelui, iar domnul Daea ne-a spus diverse poveşti. În Polonia ministrul agriculturii a demisionat, deşi nu a avut o vină pentru situaţia creată. La noi se aşteaptă rotativa ca să nu se vadă incompetenţa. Nu-i corect, domnilor din PSD”, a mai adăugat deputatul Cozma.

El a mai vorbit şi despre situaţia de la Spitalul Judeţean, de faptul că pleacă medicii din cauza managementului defectuos al UDMR, dar şi despre concursul de manager, unde multă lume consideră că s-a făcut un blat.

Fermierul Nicolae Chilinţan le cere, de 10 ani, crescătorilor de vaci să se asocieze într-un sindicat şi să lupte pentru drepturile lor

Zootehnistul Nicolae Chilinţan din Valea Vinului a fost nemulţumit, pe bună dreptate, de faptul că statul român nu are o strategie fermă pentru a îmbunătăţi situaţia tuturor celor care activează în agricultură. Subvenţiile care ajung la fermierii români, comparativ cu cele din străinătate sunt mult prea mici, atât pe fiecare animal crescut, cât şi pe fiecare hectar de teren prelucrat.

„România, din punctul meu de vedere, nu are o strategie fermă, în ceea ce priveşte agricultura. Vorbesc strict pe agricultură, pentru că acesta este domeniul meu de activitate. Eu sunt zootehnist de meserie şi am o fermă mică, aş putea spune. Lucrez 130 de hectare de teren şi am în jur de 120 de vaci de lapte, bălţată. Nu ca să mă laud, dar vă spun ca să vă daţi seama. Media în fermă la mine depăşeşte 8000 de litri de lapte. Deci eu fac performanţă. Numai că anul trecut am avut o secetă cumplită. Guvernul României, în ansamblu, ministrul Agriculturii, nu s-a gândit să vină să ne dea … nu ştiu… doi bănuţi… trei bănuţi… pentru secetă. (…)

Ne-am scos cumva costurile de producţie, dar anul acesta procesatorii vin şi spun că nu ne mai pot oferi preţul acesta, pentru că aducem din Ungaria, din Polonia, cu mult mai ieftin. OK, am înţeles că aduceţi din alte ţări, numai că la raft nu se vede faptul că preţul laptelui, de exemplu la mine 1,65 lei – ceea ce mă duce în faliment – numai că la magazin 1 litru de lapte cu 1,5 % grăsime costă aproape 5 lei. Şi mie mi-l ia cu 3,7% grăsime cu 1,65 lei. Nu se poate ca eu să produc şi să ies pe minus, iar cel care procesează să iasă în profit”, a precizat fermierul Nicolae Chilinţan.

Acesta a mai declarat că, în absenţa unei strategii ferme pentru zootehnie şi domeniul vegetal, toţi românii care îşi asigură traiul astfel, vor ajunge la faliment. „Eu de 10 ani le cer fermierilor, din breasla crescătorilor de vaci să facem un sindicat şi să încercăm să ne asociem. Categoric sunt pentru asociere. Ar trebui, din punctul meu de vedere, dacă toţi fermierii din România, ar fi pe stilul meu, ca şi nerv aşa, în momentul în care a venit procesatorul, indiferent cum se numeşte, că-i multinaţională, şi ne spune că de mâine să scădem preţul laptelui, eu spun aşa< de mâine nu mai veniţi după lapte, blocaţi toate vămile şi pe aici nu se trece. Punct! Pe mine nu mă interesează ce spune Uniunea Europeană. Nu aduci lapte din Bulgaria etc.”, a mai explicat fermierul Chilinţan. Acesta a precizat şi că fermierul român este ajutat cu o subvenţie de 150 de euro la hectar, în timp ce unul din străinătate ia, pe aceeaşi suprafaţă 600 de euro. Aceeaşi discrepanţă este întâlnită şi la subvenţia pe animale.