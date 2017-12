PNL acuză PSD că pregătește o nouă taxă

Senatorul PNL Florin Cîţu a declarat, duminică, pe Facebook, că Guvernul pregăteşte introducerea unei noi taxe ” pentru că PSD nu are bani să restituie taxele plătite până acum”, motiv pentru care a fost amânată adoptarea bugetului pentru 2018.

”Să fie foarte clar. Români vi se pregăteşte o nouă taxă pentru că PSD nu are bani să restituie taxele plătite până acum (de aceea se tot amână bugetul pentru 2018). Cum se va numi nouă taxa, nu mai contează. Dar ştim sigur că la câteva luni după aplicare, cineva o va anula în instanţă. Şi nici asta nu va conta. Cei care o plătesc să se aştepte să o primească înapoi în medie după o perioada de 8 ani (sumele vor fi mai mari ca cele din perioada 2008-2016). #tudoselabnr”, a scris Florin Cîţu pe Facebook.

El a adăugat că premierul Mihai Tudose s-ar putea să renunţe la nouă taxă, dacă mulţi români se vor exprima împotriva acesteia, notează Mediafax.

”Dragnea şi Tudose o pun de un CARITAS! Ştiaţi deja că statul PSD-ist este mafiot. Nu este un secret”, a mai scris senatorul liberal.

El a dat ca exemplu taxa de mediu pentru prima înmatriculare a autovehiculelor.

”Vă prezint astăzi o mare ticăloşie a acestui stat PSD-isit. Şi mai rău, e pe cale să se repete şi în 2018. Din 2008 şi până astăzi aţi împrumutat statul român împotriva voinţei voastre. Mă refer la taxa de mediu/taxa de poluare/timbru de mediu/taxa de prima înmatriculare etc. Deşi aveau nume diferite reprezentau aceeaşi hoţie brevetată de statul mafiot PSD-ist. (…) Încă din 2009 unii dintre voi aţi dat în judecată statul român şi aţi câştigat. Suntem în 2017, şi doar după decizia CJUE PSD-işiti supăraţi se jură pe programul de guvernare că ne dau banii înapoi. Cine îi mai crede? Ati înţeles cum stă treaba cu statul mafiot PSD-ist? Ăştia ne-au luat banii din 2008 şi ne promit că îi returnează până în 2019. În tot acest timp ei, PSD-iştii, ştiau că aceşti bani sunt încasaţi ilegal. Dar ticăloşia acestui partid nu se opreşte aici. După ce am analizat cererea de restituire nu o să vă vină să credeţi ce am descoperit. Ăştia sunt mai hoţi că Terente din Brăila”, a mai scris Florin Cîţu.