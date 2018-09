PMP vrea referendum pe tema introducerii votului electronic

Marţi, preşedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat că formaţiunea politică va lansa o iniţiativă publică privind organizarea unui referendum pe tema introducerii votului electronic.

„Anunţ că PMP va iniţia o iniţiativă publică de susţinere pentru declanşarea unui referendum privind introducerea votului electronic. Considerăm că statul este suficient de matur şi de pregătit pentru a implementa votul electronic la toate tipurile de alegeri”, a declarat deputatul PMP Eugen Tomac, marţi, la Parlament.

El a adăugat că partidul va milita ca votul electronic să fie „obligatoriu” la toate alegerile, astfel încât „toţi cetăţenii români, indiferent unde locuiesc, să poată vota”.

Tomac a precizat că un proiect de lege care prevedea introducerea votului electronic la alegerile prezidenţiale a primit aviz negativ în Comisia de administraţie din Senat.

„La începutul acestei sesiuni am primit de la doamna prim-ministru Dăncilă un punct de vedere care mă îngrozea, pentru că doamna Dăncilă ne comunica că este inoportun să introducem votul prin corespondenţă pentru alegerea preşedintelui din raţiuni ce ţin de buget. Am crezut că acel punct de vedere reprezintă doar o parte din ceea ce mi se părea nerealist din punct de vedere politic, dar iată că astăzi linia pe care a trasat-o doamna Dăncilă, probabil împreună cu Liviu Dragnea, devine realitate. În urmă cu puţin timp, Comisia de administraţie din Senat, care trebuie să pregătească raportul cu privire la legea privind alegerea preşedintelui, prin care noi am propus ca cei 4,5 milioane de cetăţeni români care locuiesc peste hotare să poată vota prin corespondenţă, a dat un aviz negativ faţă de această propunere, a spus preşedintele PMP.