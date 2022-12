Placintă de dovleac

Pentru că ne aflăm în perioada Halloween-ului şi multe familii organizează petreceri tematice pentru copii, propunem o plăcintă cu dovleac extrem de gustoasă şi care aduce aportul caloric necesar zilelor friguroase de toamnă.

Ingrediente:

Umplutura

1 ou

1 lingura de faina

100 g de zahar

o jumatate de lingurita de sare

350 ml de piure de dovleac

350 ml de lapte condensat

½ lingurita de scortisoara praf

½ lingurita de ghimbir praf

¼ lingurita de nucsoara praf

Aluat

200 g faina

100 g unt

1 pahar de apa

150 g zahar pudra

un praf de sare

Mod de preparare:

Framantati un aluat din faina, unt, apa si sare. Intindeti aluatul intr-o tava tapetata cu faina si ulei. Preincalziti cuptorul la 230 grade Celsius.

Adaugati gradual zaharul la piureul de dovleac. Bateti bine si incorporati faina sarea si mirodeniile. Amestecati cu oul batit usor, apoi puneti laptele condensat, amestecand pana ce se omogenizeaza. Puneti amestecul peste aluatul de placinta (necopt). Coaceti la 230 grade C pentru 10 minute si apoi reduceti temperatura la 165 de grade C si continuati sa coaceti placinta pentru 30 de minute sau pana cutitul inserat in crema iese curat.

Poftă bună!