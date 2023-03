Părinţii care adoptă vor avea concediu de acomodare de 2 ani

Camera Deputaţilor a votat o nouă lege referitoare la procesul de adopţie. Practic, părinţii vor putea să stea acasă doi ani, lucru care deja se întâmplă în cazul părinţilor naturali. Astfel, copilul ajuns într-o nouă familie va avea şansa de a se acomoda mai uşor cu rudele şi tot ceea ce înseamnă viaţa de după procedura de adopţie.

Până acum, acest concediu de acomodare al părinţilor era de 12 luni, legea fiind votată de Camera Deputaţilor în săptămâna în curs. Parlamentarii sunt de părere că acestă lege trebuia votată mai devreme, pentru a le fi mai uşoară integrarea în noul mediu de viaţă. Practic, deputaţii au decis ca părinţii cu copii adoptaţi să beneficieze de aceleaşi drepturi ca şi cei care au devenit părinţi în mod natural.

Legea a fost adoptată în plenul Camerei Deputaţilor are ca obiect de reglementare modificarea art.50 alin.(1) din Legea nr.273/2004, în sensul prelungirii duratei concediului de acomodare, de la maximum un an la maximum doi ani, care include şi perioada încredinţării copilului în vederea adopţiei, precum şi de o indemnizaţie lunară.

Legea a fost adoptată de Camera Deputaţilor, în calitate de for decizional, cu 251 de voturi „pentru”, două „contra” şi 13 abţineri.

Proiectul a fost iniţiat de parlamentari de la PSD, PNL, USR şi monorităţi naţionale.

Mamele cu copii adoptaţi primesc indemnizaţie de creştere a copilului în timpul concediului de acomodare

Pe toată durata concediului de acomodare, părintele care se ocupa de copilul adoptat va primi o indemnizaţie, la fel ca în cazul femeilor devenite mame în mod biologic. Indemnizaţia se calculează ca 85% din media veniturilor nete din ultimele 12 luni. Acestea trebuie să fie lucrate din ultimii doi ani de la data emiterii privind încredinţarea judecătorească pentru încredinţarea în vederea adopţiei. În acest fel, suma minimă de bani pe care o poate primi un părinte în concediul de acomodare este de 1.250 de lei. Dacă vobim de suma maximă, aceasta este de aproximativ 8.500 de lei.