Până luni se mai pot face înscrieri la Trofeul Cutezătorii Munţilor

Trofeul Cutezătorii Munţilor, aflat la a cea de doua editie, se va desfăşura în perioada 12-14 iulie, în staţiunea Luna Şes, la 10 km de oraşul Negreşti Oaş.



Cazarea se va face în tabără de corturi (gratuit) sau la pensiunile din zonă (contra cost). Participarea la concurs se face în echipe de minim 5 persoane. Probe de concurs vor fi: orientare sportivă, escaladă, teorie, prim ajutor, respectiv proba culturală. Echipamentul obligatoriu, pe care trebuie să-l aibă fiecare echipă, fiecare concurent, este format din: cort, sac de dormit, frontală, pelerină de ploaie, bidon de apă şi mâncarea necesară pe perioada şederii.

Vineri, 12 iulie, de la ora 18.00 va avea loc primirea tradiţională a participanţilor, iar în jurul orei 20.00 se va aprinde focul de tabără şi vor răsuna mult îndrăgitele cântece de munte. Sâmbătă, la ora 9.00 se dă deşteptarea şi se serveşte micul dejun; ora 10.00 – şedinţa tehnică; 10.30 – 16.00 – traseu de regularitate (la Vârful Pietroasa). Pe traseu se vor desfăşura probele de teorie, prim ajutor şi escalada; ora 17.00 – proba de orientare (adulţi/copii sub 14 ani, feminin şi masculin); ora 19.30 – cina (se asigură de către organizatori); ora 20.30 – proba culturală, iar după ora 22.00 – seară folk. Duminică, de la ora 11.00 va avea loc festivitatea de premiere, după care prietenii mai vechi şi mai noi îşi vor lua rămas bun.

Proba de prim ajutor constă în test teoretic şi practic, bibliografia fiind oferită de organizatori. Proba teoretică va fi un test scris, grilă, referitor la geografia, fauna şi flora din Munţii Oaşului. Orientarea turistică este probă individuală şi se va realiza în zona taberei de corturi. Nu se asigură busole! Cel mai bun timp al clubului intră în clasamentul general. Fiecare club poate participa la toate categoriile din concurs: feminin (+14 ani), masculin (+14 ani), fete (sub 14 ani) şi băieţi (sub 14 ani). Pentru copiii cu vârste sub 14 ani traseul va fi separat. Proba de escaladă se va da pe traseul de regularitate, sub supravegherea şi coordonarea specialiştilor din cadrul Salvamont Satu Mare. Proba culturală este compusă dintr-un program prezentat de participanţi, care va conţine minim două cântece de grup, o poezie, o poezie pe baza unor cuvinte impuse, o scenetă. Timp acordat, maxim 30 minute. Se urmăreşte tematica, compoziţia, interpretarea şi originalitatea programului.

Pentru buna desfăşurare a concursului organizatorii invită doritorii să-şi confirme participarea până la data de 8 iulie. Specificaţi dacă aveţi nevoie de cazare în zonă, în cazul în care nu doriţi să staţi la cort. Transportul poate fi asigurat la cerere, în limita locurilor disponibile. Pentru informaţii suplimentare şi confirmări luaţi legătura cu Felicia Hrihorişan, la nr. de telefon 0770.621.728, sau cu Anna Alcazar, la nr. de telefon 0735.890.117, sau prin mesaj la pagina de socializare a Asociaţiei Cutezătorii Munţilor.