Pacientă la UPU, trimisă în altă parte din lipsa unui chirurg

Luni seara ne-a contactat la redacţie unchiul unei fete căreia nu i-a fost rezolvată problema la Unitatea de Primiri Urgenţe Satu Mare. Iată ce ne-a povestit:

„Nepoatei mele, Maria Bejera din Botiz, în vârstă de 19 ani, ia intrat din greşeală un ac în burtă, în timp ce era întinsă în pat. Am dus-o la UPU Satu Mare, unde a intrat într-un cabinet şi am lăsat-o acolo. După două ore aflu că nu este medic chirug disponibil la UPU Satu Mare, astfel că nu are cine să-i scoată acul. Ca urmare ea a vorbit cu o colegă din Baia Mare şi s-a dus la spitalul de acolo, pentru că unitatea respectivă dispune de chirurg. Cum se poate întâmpla aşa ceva? Ce UPU este fără specialist chirurg? Nu puteau spune din start că nu este, să mergem în altă parte?”, ne-a spus d-nul Anghiuş.