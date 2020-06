Orban: Obiectivul este să susţinem învăţământul şi accesul nediscriminatoriu la educaţie

Timpul pe care părinţii l-au petrecut alături de copiii lor în perioada pandemiei vor deveni o nepreţuită amintire a copilăriei, spune premierul Ludovic Orban în mesajul transmis de Ziua Copilului. Potrivit lui Orban obiectivul guvernului este susţinerea învăţământului şi accesul nediscriminatoriu la educaţie.

„Este sărbătoarea copiilor, astăzi, o zi pe care le-o dedicăm în fiecare an cu multă bucurie şi cu sentimentul că ei sunt darul cel mai de preţ nu doar pentru familiile lor, ci şi pentru întreaga societate.

Timpul pe care mulţi dintre români l-au petrecut alături de copiii lor în ultimele săptămâni, mai mult decât aveau posibilitatea înaintea epidemiei de coronavirus, va avea cu siguranţă o semnificaţie aparte pentru fiecare. Pentru un părinte, orice clipă petrecută alături de copiii săi înseamnă acel prilej nepreţuit de a-i vedea cum cresc şi cum evoluează, de a se apropia şi mai mult de ei şi a le înţelege frământările şi aspiraţiile. Pentru cei mici, sunt momente care vor deveni în timp o nepreţuită amintire a copilăriei.

Pe lângă această bucurie şi susţinerea familiei, copiii au nevoie şi de sprijinul societăţii. Să-i ajutăm să crească frumos, educaţi şi responsabili înseamnă, în primul rând, să fim noi, la rândul nostru, exemple pentru ei, să-i învăţăm ce înseamnă empatia, respectul faţă de ceilalţi şi responsabilitatea. Şi, aşa cum se spune despre copii că sunt oglinda familiilor în care cresc, generaţiile de copii de acum, modul în care cresc, reflectă societatea românească.

Prin deciziile pe care le luăm fiecare dintre noi, ca părinţi, educatori sau ca autorităţi avem un rol hotărâtor pentru viitorul lor. La nivel guvernamental, obiectivul este să susţinem învăţământul şi accesul nediscriminatoriu la educaţie, indiferent de contextul social.

Suntem mândri de copiii şi tinerii noştri şi vrem să le oferim condiţiile să se dezvolte într-o Românie educată. Din acest motiv, am decis să finanţăm achiziţia de tablete pentru copiii care au o situaţie mai dificilă din punct de vedere social, astfel încât ei să poată continua să înveţe chiar dacă şcoala s-a mutat acum în mediul online, din cauza coronavirusului. De asemenea, am venit în această perioadă şi în sprijinul părinţilor, oferindu-le posibilitatea de a beneficia de zile libere cât timp vor fi închise şcolile şi grădiniţele.

Împreună cu întreaga echipă guvernamentală, sunt decis să le oferim şanse egale tuturor copiilor României şi să găsim soluţii viabile pentru dezvoltarea lor.

Le urez să crească sănătoşi, copilărie fericită şi să-şi urmeze fiecare visul!

La mulţi ani, dragi copii!”, spune premierul Ludovic Orban.