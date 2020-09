Orban: Doar 35% din populaţia României este conectată la reţeaua de gaz

Premierul Ludovic Orban a declarat că România este a cincea ţară ca suprafaţă agricolă şi aveam deficit pe agricultură. Ţara noastră are gaz şi doar 35% din populaţie este conectată la reţea.

” Cu privire la Suntem a cincea ţară ca suprafaţă agricolă, dar noi avem deficit pe agricultură. În 2019, am avut deficit de 1,3 miliarde, iar, în structura exporturilor, nu exportăm valoare adăugată; noi exportăm cereale vrac şi animale vii într-o proporţie de peste 70%. Iar agricultura este dependentă de inputuri, de tot ceea ce ai nevoie ca să… sămânţă, îngrăşăminte, pesticide, toate inputurile. Suntem într-o dependenţă de peste 70% de importuri.(…)

România are gaz şi doar 35% din populaţia României este conectată la reţeaua de gaz. România are gaz şi aproape nu mai avem petrochimie, pentru că lăcustele PSD-iste au devalizat toată industria petrochimică care stătea la bază. Or, se ştie că gazul îl exploatezi cel mai eficient în petrochimie, nu când îl arzi direct. Noi trebuie să utilizăm această resursă în mod inteligent. În primul rând, să conectăm la reţelele de gaz natural cât mai multe gospodării. Programul nostru, care e lansat de acum doi ani de zile, „Gazul românesc în casele românilor” este un program pe care îl susţinem.” a spus premierul Orban.