Oraşul în schimbare. Primarul Kereskényi Gábor anunţă un 2018 plin, în care se va mări ritmul de dezvoltare: “Vom continua investiţiile în modernizarea municipiului Satu Mare”

Anul 2017 a fost un an bun pentru municipiul Satu Mare, iar acum sătmărenii au aşteptări mai mari.

Primarul Kereskényi Gábor priveşte anul 2018 cu optimism, afirmând că, în ciuda reformelor fiscale, în 2018 nu vor fi stopate investiţiile, ba chiar ritmul de dezvoltare se va mări.

Edilul municipiului reşedinţă de judeţ, Kereskényi Gábor şi administratorul public, Maskulik Csaba, prezintă cititorilor Informaţia Zilei proiectele pentru 2018, dar şi cum va reuşi Satu Mare să se dezvolte în continuare.

– Cum aţi descrie în câteva cuvinte anul care tocmai a trecut?

– Kereskényi Gábor: Anul 2017 a fost unul dificil pentru că am demarat foarte multe investiţii, în primul rând pentru modernizarea şi reabilitarea infratructurii rutiere. Mă bucur că multe dintre proiectele noastre au avut succes, iar rezultatele au început să apară. În anul care a trecut am modernizat zeci de străzi, s-au refăcut trotuare, am început construcţia pistei de biciclişti, am demarat modernizarea parcărilor în cartiere. Ştim că mai avem multe de făcut, dar am reuşit să pornim pe un drum ireversibil, cel al dezvoltării municipiului Satu Mare.

– Maskulik Csaba: Ca administrator public vreau să subliniez că pentru conducerea Primăriei Satu Mare, construcţia de piste de biciclişti este o prioritate. Am realizat documentaţiile pentru realizarea a 25 km de piste de biciclişti, care vor fi construite în viitorul apropiat. În 2017, am demarat proiecte de acest gen pe Drumul Careiului şi pe str. Gorunului, spre Aquastar.

– Kereskényi Gábor: Pentru noi cel mai important este să investim pentru viitor, nu ne dorim doar nişte proiecte bifate pe hârtie, iar sătmărenii au văzut acest lucru. Viitorul oraşului nostru este viitorul copiilor noştri, motiv pentru care am acordat o atenţie specială proiectelor de modernizare a unităţilor şcolare din municipiul Satu Mare. Din bugetul local am modernizat şcoli, grădiniţe, creşe şi internate şcolare, am renovat săli de sport, am construit terenuri de sport şi de joacă, şi s-au dotat laboratoare şcolare. În cazul unor investiţii, cum sunt cele de la Colegiul Naţional “Kolcsey Ferenc” sau Grădiniţa cu Program Prelungit “Guliver” ne-am dorit să redăm oraşului două clădiri minunate, care au fost reabilitate. Şi în 2018 vom continua investiţiile pentru a asigura condiţii bune de studiu copiilor şi un mediu de lucru plăcut pentru cadrele didactice.

– Primăria Municipiului Satu Mare a “atacat” investiţii de 60 milioane de lei în 2017. Ce sume s-au investit în 2017 în dezvoltarea municipiului Satu Mare?

– Kereskényi Gábor: Aşa cum am mai spus, am demarat multe proiecte şi investiţii majore în mai multe domenii de activitate. Pot să vă spun că, în total, din bugetul municipiului Satu Mare, am investit 60 milioane de lei, din care pentru modernizarea infrastructurii rutiere am alocat 28 milioane de lei.

– Maskulik Csaba: Din aceşti bani s-au modernizat următoarele străzi: Bulevardul Independenţei, Bulevardul Lucian Blaga, străzile: Depozitelor (tronson I), Bârgăului, Ana Ipătescu, Ioan Slavici, Ion Creangă, Arad, Toamnei, Fraternităţii, Egalităţii, Ion Ghica, Gavril Lazăr, Gorunului, Nicolae Golescu, Tineretului, 9 Mai, Nicolae Iorga, Voltaire, strada Avram Iancu, Aleea Proiectantului, strada Jubileului, şi nu în ultimul rând, zona Oituz. Pe lângă asta, am reuşit să modernizăm cel puţin 30% din cartierul Micro 15, astfel zona a căpătat un aspect total nou, s-au refăcut trotuarele, au fost asfaltate toate drumurile, s-au construit parcări în curţile interioare ale blocurilor, am recondiţionat spaţiile verzi, am construit terenuri de joacă şi am amplasat bănci şi tomberoane noi.

– Kereskényi Gábor: În completare, aş mai preciza că au fost câteva străzi şi pieţe unde am modernizat doar trotuarul sau am aplicat pavaj, de exemplu: Bulevardul Transilvania, Piaţa Romană şi Piaţa 25 Octombrie, Piaţa Rodului, strada Făgăraşului, Muzeului, Iasomiei, Zenit, Parcul Brânduşa şi alte locaţii.

– În prezent, aşteptările sătmărenilor sunt şi mai mari. Ce şanse are municipiul Satu Mare să devină cu adevărat un oraş european?

– Kereskényi Gábor: Consider că este foarte important că, în doar un an am reuşit să scoatem din impas mai multe investiţii publice şi private, care fie au fost ignorate de fosta administraţie ori cărora nu li s-a acordat importanţa cuvenită. Mă refer la construcţia celui de-al treilea Pod peste Someş, a şoselei de centură, a mall-ului NEPI. Şi chiar dacă din exterior nu se văd toţi paşii pe care i-am făcut, vreau să vă spun că pentru toate aceste proiecte s-a muncit foarte mult, iar investitorii privaţi au fost sprijiniţi cu adevărat. Toate cele trei investiţii contribuie la îmbunătăţirea vieţii de zi cu zi şi vor da plus valoare imaginii oraşului nostru.

“Sunt mândru că am obţinut finanţare pentru cel de-al treilea pod peste Someş”

– Care sunt proiectele la care ţineţi cel mai mult?

– Kereskényi Gábor: Bineînţeles că sunt foarte mândru că am obţinut finanţarea în valoare de 81,3 milioane de lei pentru construirea celui de-al treilea pod peste Someş. Aceasta este cea mai mare investiţie publică din ultimii 30 de ani din municipiul Satu Mare, iar acum se văd şi fapte concrete în această privinţă. Pe de altă parte, sunt fericit că am pornit pe un drum nou, că municipiul Satu Mare a ieşit din impasul în care a intrat în urmă cu 4-5 ani. Sătmărenii au văzut că am păsit hotărâţi spre o direcţie concretă, este un aspect vizibil care este influenţat de mulţi factori şi recunosc că apar multe piedici, dar prin tot ceea ce facem zi de zi, sunt convins că vom reuşi. Deşi prin aplicarea noului Cod Fiscal, municipiul Satu Mare pierde peste 30 milioane de lei, pierdere care este aproape imposibil de acoperit din alte surse de finanţare, ne dorim să continuăm pe aceeaşi direcţie a investiţiilor. Doresc să îi asigur pe sătmăreni că pierderile nu ne vor opri, vom găsi soluţii pentru a ne continua proiectele pentru că nu putem slăbi ritmul de dezvoltare, dimpotrivă, ritmul trebuie intensificat. Se va lucra în continuare atât pentru îmbunătăţirea infrastructrurii, cât şi a serviciilor publice, ori pentru dezvoltarea altor activităţi din domenii precum cultură, sport, petrecerea timpului liber.

– Apropo de cultură. Cât de mulţumit sunteţi de calitatea evenimentelor culturale sătmărene?

– Kereskényi Gábor: Cred că atât sătmărenii, cât şi turiştii au putut observa o îmbunătăţire a calităţii acţiunilor culturale din municipiul Satu Mare. Ziua Oraşului, ediţia 2017 a fost mult îmbunătăţit[, la fel şi Târgul de Crăciun. Doresc să amintesc şi Festivalul Internaţional Multicultural de Teatru, care a fost reînviat în acest an şi a avut un mare succes. Prin toate evenimentele pe care le organizăm încercăm să ajungem la cele din alte oraşe europene. Evident, cerinţele se schimbă de la an la an şi trebuie să le adaptăm, dar participarea sătmărenilor în număr mare constituie feedback-ul cel mai important.

– Ce v-a nemulţumit în activitatea Primăriei în 2017?

– Kereskényi Gábor: Primul lucru care îmi vine acum în minte se referă la lipsa acută a forţei de muncă, aspect care îşi lasă amprenta într-un mod negativ asupra dezvoltării oraşului şi, din păcate, este o problemă pe care o întâmpină şi alte oraşe. Pe de altă parte, personal mi-ar fi plăcut să finalizăm mai multe proiecte, am încercat să creăm condiţiile necesare, dar companiile care au câştigat licitaţiile şi lucrează pentru muncipiu nu au fost în măsură să lucreze în ritmul aşteptat şi să facă de ficare dat[ lucrări de calitate. Acest lucru are legătură şi cu lipsa forţei de muncă. În toată ţara este nevoie de forţă de muncă calificată. Este dificil să găseşti muncitori calificaţi, dar cu greu găseşti şi muncitori necalificaţi care să fie dispuşi să lucreze pe şantiere, spre exemplu. Cred că acest lucru constituie principalul motiv pentru care firmele nu au putut respecta termenele contractuale încheiate cu Primăria Municipiului Satu Mare. Recunosc că, pentru rezolvarea acestui aspect încă nu am găsit soluţii, poate dacă Guvernul ne-ar permite să angajăm muncitori din Ucraina. În privinţa limbii nu am avea probleme, pentru că cei din zona de graniţă din Ucraina vorbesc ori limba română, ori limba maghiară, iar salariile sunt acceptabile pentru ei.

– Maskulik Csaba: Referitor la acest subiect doresc să menţionez cazul Podului Decebal. Oricât de mult am dorit să terminăm lucrările de reabilitare a podului, nu am reuşit, din cauza incapacităţii firmei din Sălaj care a câşigat lucrarea în urma unei licitaţii publice.

– Care sunt planurile pe care le aveţi pentru anul 2018 şi în ce măsură vor fi afectate acestea de aşa-zisa “Revoluţie fiscală”?

– Kereskényi Gábor: Aşa cum vă spuneam, conform calculelor, vom pierde la bugetul local peste 30 milioane de lei. De exemplu, lista de investiţii se ridică la suma de 39 milioane de lei. Cum vom putea susţine investiţiile dacă pierdem 30 milioane de lei? Cum putem recupera această pierdere? Pentru a păstra ritmul dorit, va trebui să apelăm le decizii mai puţin populare, cum a fost cea a majorării unor taxe locale. Sincer, nici mie nu-mi place să merg la D.I.T.L, unde mergi cu bani şi ieşi fără ei, dar cetăţenii trebuie să înţeleagă că acum mai mult ca niciodată nu ne putem opri din modernizarea oraşului, nu ne putem permite să ne întoarcem de unde am pornit. Cu toate că, nu ne-am dorit pentru că am ştiut că vestea nu va fi una plăcută pentru cetăţeni, a fost necesar să aplicăm creşterea unor impozite. Banii proveniţi din majorarea impozitelor îi vom cheltui pe proiecte noi, pentru a continua modernizarea infrastructurii, realizarea de noi parcări în cartiere, iar din fondurile Uniunii Europene avem în plan modernizarea centrului istoric al oraşului.

Mulţumim pentru interviu şi mult succes!