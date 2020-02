Optimism moderat la Consiliul Național PNL

Ludovic Orban recunoaște că nu știe ce se va întâmpla la moțiunea de cenzură

Premierul Ludovic Orban a criticat, duminică, actuala majoritate parlamentară despre care spune că “nu are nicio legătură cu interesul României”. “O spun limpede: nu ştiu ce se va întâmpla în Parlament, dar v-o spun clar: nu mă las judecat de actuala majoritate din Parlament care n-are nici legătură cu interesul României. Nu-mi e teamă de ei”, spune primul ministru.

“Suntem cu mandatul pe masă pentru a face ceea ce considerăm noi că este fundamental pentru România. Intrăm într-o perioadă tulbure, hai să fim cinstiţi, cu 21% în Parlamentul României şi cu o susţinere eterogenă care este asigurată de mai multe grupuri politice cărora celor mai mulţi le mulţumesc pentru sprijinul pe care ni l-au dat, dar în multe situaţii gândesc altfel decât noi, sunt încă prizonierii unor alte concepte de dezvoltare a României, cu 22% e foarte greu să guvernezi România”, le-a spus Ludovic Orban celor peste o mie de liberali prezenţi duminică la Consiliul Naţional al partidului.

“O spun limpede: nu ştiu ce se va întâmpla în Parlament, dar v-o spun clar: nu mă las judecat de actuala majoritate din Parlament care n-are nici legătură cu interesul României. Nu-mi e teamă de ei, şi indiferent de ce se va întâmpla în următoarea perioadă, noi avem un singur lucru de făcut: să răspundem aşteptărilor românilor, să ne ducem către fiecare român, să le arătăm visul nostru, credinţa noastră şi puterea de a le realiza.

Să reuşim în toate alegerile care vor urma, indiferent că-s alegeri într-un tur, în două tururi, cu alegeri directe, cu alegeri indirecte, că vor fi parlamentare la termen sau anticipate, să câştigăm alegerile pentru că doar astfel România poate să ajungă la realitatea e care o visez eu şi o visaţi fiecare dintre voi!”, le-a mai transmis Ludovic Orban celor prezenţi.

Peste 1.200 de delegați

Consiliul Naţional al PNL s-a reunit, duminică, la Palatul Parlamentului, 1.250 de delegaţi fiind prezenţi la şedinţă. Întrunirea a început cu aproape 20 de minute întârziere faţă de ora programată.

Vicepremierul Raluca Turcan a prezentat, duminică, la Consiliul NAţional al PNL, Raportul de activitate al Guvernului, vorbind despre realizările liberalilor din ultimele luni. ”Am atins o maturitate politică ce nu o mai are niciun partid”, a spus Turcan. La rândul său, secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a afirmat că PNL are ”cel mai bun an al PNL de la reinstaurarea democraţiei în România”.

Europarlamentarul liberal Rareş Bogdan a vorbit duminică, la Consiliul Naţional al PNL, despre activitatea europarlamentarilor partidului, referindu-se şi la victoria Laurei Codruţa Kovesi, care nu ar fi putut să aibă loc fără europarlamentarii liberali şi fără sprijinul preşedintelui Klaus Iohannis.

La rândul său, premierul Ludovic Orban a declarat, duminică, la Consiliul Naţional al PNL, că ”România e ţinută captivă de tot felul de baroni şi baroneţi roşii care îşi imaginează că instituţiile au fost inventate ca să le producă lor beneficii”, iar lucrurile trebuie să se schimbe. Premierul a spus că ar vrea să se ia credite pentru dezvoltarea României, nu pentru salarii ”umflate cu pompa”.

Roman: PSD trebuie făcut praf

Liderul deputaţilor liberali, Florin Roman, a declarat, duminică, la Consiliul Naţional al PNL, că trebuie continuată lupta cu PSD, care nu trebuie înfrânt, ci ”făcut praf”. ”Să fim camarazi şi să arătăm că-i batem dimineaţa, la prânz şi seara, de fiecare dată când suntem uniţi”, a spus Roman.

“Nu poţi la infinit să stai şi să fii acuzat de hoţi, de bandiţi care au confundat banul public cu buzunarul lor”, a continuat el.