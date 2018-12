Olguţa Vasilescu: Se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite

Lia Olguţa Vasilescu, fost ministru al Muncii, a declarat sâmbătă că niciodată nu s-a coborât limbajul politic aşa cum s-a întâmplat în anul Centenar, susţinând că e nevoie de proiecte pentru interesul naţional, cum ar fi drumurile, deoarece „se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite”.

„Niciodată nu mi s-a părut că s-a coborât limbajul politic ca anul acesta. În Parlament nu am văzut ceea ce am trăit anul acesta cu cei de la USR. Să nu poţi ţine şedinţe de comisie, cu boxe date la maxim, cuvinte injurioase. E păcat că tocmai în an centenar”, a declarat Lia Olguta Vasilescu, la România TV.

Fostul ministru al Muncii a făcut referire şi la proiecte mari, cum ar fi construcţia de drumuri şi realitatea ultimilor 30 de ani.

„Să ne gândim la interesul naţional. Toată lumea trebuie să tragă în aceeaşi direcţie. De 30 de ani, indiferent de guvernări nu s-au construit foarte mulţi kilometri de autostradă. Tot plătim bani pe studii de fezabilitate, pe firme care nu lucrează şi vin după. Se plătesc bani pe autostrăzi neconstruite. Trebuie să vină şi de jos în sus aceste lucruri. Nu mi s-a întâmplat să am blocaje în instituţiile statului”, a mai spus Lia Olguţa Vasilescu. Aceasta a fost propusă la ministerul Transporturilor de către premierul Viorica Dăncilă, dar preşedintele Klaus Iohannis a respins propunerea. Ulterior, premierul a propus-o pe Vasilescu la ministerul Dezvoltării.