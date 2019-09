Oficialii delegaţi de AJF Satu Mare la meciurile din weekend

Sfârşitul de săptămână ne rezervă zeci de meciuri în fotbalul judeţean. Juniorii încep de la ora 16.00, iar seniorii de la ora 18.00. Dar sunt şi excepţii „semnalizate” mai jos. Program şi oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare în weekend:

Liga 4

Seria A (etapa 3)

Sâmbătă, 7 septembrie

• Oraşu Nou – Dumbrava (16:00 sen., 18:00 jun., R. Bogdan, I. Bauer, A. Bauer, G. Rus)

• Negreşti – Livada (C. Rebegea, E. Pop, Ş. Bathory, C. Hriţiu)

• Micula – Lazuri (S. Elek, A. Estan, D. Gherman, I. Turtureanu)

Duminică, 8 septembrie

• Olimpia MCMXXI – Turţ (15.00, 17.00 C. Matei, C. Zsigrai, Raţ jr., I. Vigu)

• Botiz – Apa (S. Bărbuş, I. Ghencean, B. Sas, I. Iuhas)

• Halmeu – Medieşu Aurit (R. Bogdan, D. Orha, R. Miclăuş, E. Halici)

Seria B (etapa 3)

Sâmbătă, 7 septembrie

• Oar – Tăşnad (16:00 sen., 18.00 jun., B. Rad, C. Miron, A. Reday, Z. Torok)

Duminică, 8 septembrie

• Păuleşti – Ardud (16.00 sen, 18.00 jun., Ş. Bathory, L. Lukacs, S. Nagy, L. Năstruţ)

• Vetiş – Babţa (teren Babţa, 15.00, 17.00, M. Mihai, T. Iuhasz, F. Gherasim, A. Gherasim)

• Doba – Beltiug (G. Chiorean, R. Botoş, Z. Szakacs, R. Mândreanu)

• Dorolţ – Moftinu Mic (O. Mazilu, O. Şovre, A. Corb, S. Cseh)

• Decebal – Odoreu nu se dispută

Seria C (etapa 4)

Sâmbătă, 7 septembrie

• Sanislău – CSM Satu Mare (14.00, 16.00, L. Pop, R. Botoş, M. Beniamin, T. Kegyes)

• F. Căpleni – Carei (S. Kovacs, N. Sălăgean, F. Moisa, Z. Pataki)

Duminică, 8 septembrie

• Cămin – Pişcolt (brigadă din Bihor, Ghe. Dumitraş)

• Ghenci – Berveni (L. Pop, Z. Kopriva, R. Chiorean, N. Morar)

• Tiream – Lucăceni (S. Neichi, D. Bonţidean, G. Sician, L. Năstruţ)

• Andrid – AS Căpleni (S. Kovacs, N. Sălăgean, F. Moisa, Z. Rozs)

• Foieni – Ciumeşti (amânat)

Liga 5 (etapa 2)

Seria A

Duminică, 8 septembrie

• Dindeşti – Moftinu Mare (15.00, T. Popescu, Z. Trella, J. Damian, M. Dorca)

• Urziceni – Căuaş (T. Kopriva, E. Biro, S. Turoczi, Ghe. Niţă)

• Supur – Marna (teren Marna, T. Popescu. Z. Trella, J. Damian, M. Dorca)

• Santău – Domăneşti (amânat)

Seria B

Duminică, 8 septembrie

• Agriş – Viile SM (14.30, S. Elek, D. Gherman, E. Pop, V. Racolţa)

• Crucişor – Porumbeşti (I. Bauer, A. Bauer, I. Hepcal, A. Kegyes)

• Bercu – Homoroade (S. Elek, D. Gherman, E. Pop, V. Stoica)

• Dorolţ II stă