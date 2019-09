Oficialii delegaţi de AJF în fotbalul judeţean

Aşa cum am scris în numărul trecut, revenim cu oficialii delegaţi de Asociaţia Judeţeană de Fotbal Satu Mare la meciurile de sâmbătă şi duminică. Juniorii încep de la ora 15:00 în Liga 4, iar seniorii de la ora 17:00 în Liga 4 şi Liga 5. Dar sunt şi câteva excepţii menţionate mai jos.

Liga 4

Seria A (etapa 4)

Sâmbătă, 14 septembrie

• Livada – Oraşu Nou (11:00 sen., 13:00 jun., L. Pop, B. Rad, R. Miclăuş, Ghe. Dumitraş)

• Lazuri – Negreşti (15:00, 17:00, Ş. Peneghi, M. Ciceu, R. Chiorean, E. Halici)

• Apa – Halmeu (S. Elek, S. Nagy, A Sabo, C. Ziman)

Duminică, 15 septembrie

• Medieşu Aurit – Botiz (M. Mihai, L. Lukacs, Z. Trella, V. Stoica)

• Dumbrava – Olimpia MCMXXI (S. Neichi, C. Zsigrai, D. Orha, I. Vigu)

• Turţ – Micula (S. Bărbuş, I. Bauer, A. Bauer, Z. Pataki)

Seria B (etapa 4)

Sâmbătă, 14 septembrie

• Tăşnad – Doba (C. Chiorean, C. Matei, E. Pop, I. Iuhas)

Duminică, 15 septembrie

• Babţa – Decebal (C. Matei, S. Nagy, E. Pop, Ghe. Niţă)

• Beltiug – Oar (B. Rad, C. Toth, C. Miron, M. Dorca)

• Moftinu Mic – Vetiş (Ş. Bathory, J. Damian, G. Sician, T. Kegyes)

• Ardud – Dorolţ (amânat)

• Odoreu – Păuleşti (nu se dispută)

Seria C (etapa 5)

Sâmbătă, 14 septembrie

• Carei – Tiream (C. Rebegea, Cr. Pop, P. Batori, Z. Rozs)

Duminică, 15 septembrie

• Lucăceni – Sanislău (Z. Kopriva, T. Kopriva, E. Biro, N. Morar)

• AS Căpleni – Foieni (B. Dragoş, R. Botoş, A. Reday, G. Rus)

• Ciumeşti – Pişcolt (S. Elek, D. Gherman, :. Ovidiu, I. Turtureanu)

• Berveni – F. Căpleni (S. Kovacs, N. Sălăgean, C. Maxi, Z. Torok)

• Ghenci – Cămin (:. Peneghi, A. Estan, D. Bonţidean, S. Cseh)

• CSM Satu Mare – Andrid (amânat)

Liga 5 (etapa 3)

Seria A

Sâmbătă, 14 septembrie

• Santău – Urziceni (Ş. Bathory, M. Sician, D. Bonţidean, L. Năstruţ)

Duminică, 15 septembrie

• Domăneşti – Dindeşti (14.30, C. Chiorean, I. Ghencean, Raţ jr., I. Neichi)

• Marna – Căuaş (14:30, C. Chiriloaia, M. Ciocoi, R. Miclăuş, R. Mândreanu)

• Moftinu Mare – Supur (G. Chiorean, Z. Szakacs, I. Peter, T. Juhasz)

Seria B

Sâmbătă, 14 septembrie

Homoroade – CS Diferit (T. Popescu, P. Batori, A. Estan, V. Racolţa)

Duminică, 15 septembrie

Porumbeşti – Bercu (T. Popescu, B. Sas, F. Gherasim, A. Gherasim)

Crucişor – Agriş (L. Pop, F. Moisa, S. Turoczi, C. Hriţiu)

Dorolţ II – Viile SM (C. Chiorean, I. Ghencean, Raţ jr., P. Lizac)