‘Oedipe’ de George Enescu – premieră în Festivalul de la Salzburg

În cadrul Festivalului de la Salzburg are loc în acest an seria ‘Time with Enescu’, dedicată compozitorului român. Ca parte a acestei serii, astăzi, 11 august 2019, pe scena teatrului Felsenreiteschule din Salzburg, are loc premiera unei noi montări a capodoperei lirice ‘Oedipe’ de George Enescu.

În distribuţie sunt anunţaţi muzicieni precum baritonul Christopher Maltman în rolul principal, mezzosoprana Anaïk Morel este ‘Iocasta’, basul John Tomlinson – ‘Tiresias’, iar mezzosoprana Eve-Maud Hubeaux – ‘Sfinxul’. Viziunea regizorală şi scenografia îi aparţin lui Achim Freyer, iar dirijorul serii este Ingo Metzmacher. Următoarea reprezentaţie a lucrării enesciene are loc în data de 14 august.