O nouă scrisoare în PSD

Fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, Alexandru Oprea, a trimis o scrisoare conducerii Partidului Social Democrat şi membrilor PSD Dâmboviţa, în care îşi cere scuze pentru ”limbajul trivial” al lui Ţuţuianu. Oprea susţine că nu este pentru prima dată când Adrian Ţuţuianu ”îşi denigrează colegii din cadrul Guvernului sau din teritoriu”.

”Mulţi dintre dumneavoatră mă cunoaşteţi, dar poate nu toţi. Pentru cei din urmă, dar şi pentru cei dintâi sunt membru al Partidului Social Democrat, fost preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa, consilier judeţean, cîndva unul dintre oamenii care i-au fost alături, la mare nevoie, lui Adrian Ţuţuianu, în activitatea politică şi care, se întâmplă, să îl cunoască îndeaproape. Acelaşi Adrian Ţuţuianu care, de ceva timp, dar mai ales, de câteva zile, a reuşit performanţa de a aduce organizaţia Dâmboviţa în faţa ecranelor la toate orele de audienţă, dar, din păcate, nu cu lucruri care să ne facă onoare. Dar nu asta este important. Important este ce se întâmplă cu Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a PSD, organizaţie fără de care Adrian Ţuţuianu nu ar fi senatorul Adrian Ţuţuianu, fost ministru, actual vicepreşedinte al Senatului României. Cred că asta ar trebui să ne intereseze pe noi, toţi cei care facem parte din Partidul Social Democrat Dâmboviţa. Mă aşteptam ca atitudinea preşedintelui organizaţiei PSD DÂMBOVIŢA după hotararea CEX -ului naţional referitoare la scrisoarea iniţiată de Adrian Ţuţuianu, hotărâre aprobată cu un vot covârşitor majoritar să fie una raţională, constructivă şi democratică, utilă pentru organizaţia noastră. Din păcate nu a fost aşa. Pentru limbajul trivial, pentru jignirile aduse unor colegi de partid, îmi cer scuze public, în numele meu personal, dar şi al membrilor oneşti ai PSD Dâmboviţa”, scrie Oprea, citat de Mediafax.

Acesta adaugă că acum mai bine de un şi jumătate a îndrăznit să spună ”nişte adevăruri” care se întâmplau în Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a Partidului Social Democrat şi a fost acuzat de către Adrian Ţuţuianu că face rău partidului, că a adus prejudicii de imagine partidului şi organizaţiei, drept pentru care aplicând în mod discreţionar statutul partidului a hotărât suspendarea sa din partid pentru un an.

”Hotărârea respectivă nu mi-a fost comunicată niciodată şi nici nu a fost trimisă la CEX national să fie validată, având în vedere statutul meu la aceea dată, de preşedinte al C.J. Dâmboviţa. Ulterior, a dispus izolarea conducerii CJ Dâmboviţa, totul culminând cu o hotărâre a BPJ Dâmboviţa prin care în calitatea mea de preşedinte al CJ Dâmboviţa mi se interziceau deplasările în teritoriu pentru a-mi exercita prerogativele funcţiei administrative. Despre acest lucru am sesizat în luna ianuarie 2018 Comisia de Etică şi Integritate a partidului, dar nici pînă astăzi nu am primit răspuns. Acum se poate vedea că tot ceea ce am vrut să fac era bine. Un bine împotriva conducerii discreţionare a PSD Dâmboviţa, care vrea mereu mai mult, dar nu pentru partid ci pentru sine şi apropiaţii săi.

Am fost acuzat atunci că orice nelămurire se discută în interiorul partidului, deşi se pare că Adrian Ţuţuianu este cel care a ales şi atunci şi acum să iasă public cu fapte, gesturi şi scrisori care să pună Partidul Social Democrat într-o situaţie mult mai grea, deşi nu a avut mandatul organizaţiei pentru acele acţiuni. Deşi poate că nu o vor spune niciodată, sunt mulţi oameni în interiorul PSD Dâmboviţa care ştiu că nu este prima dată când domnul Adrian Ţuţuianu îşi denigrează colegii din cadrul Guvernului sau din teritoriu şi nu este pentru prima dată când poziţionează organizaţia PSD Dâmboviţa împotriva conducerii partidului, pentru interese personale. Din păcate, deşi este o atitudine frecventă, este şi una tolerată, de frică sau alte motive mai puţin ştiute de noi. Şi ultimele exemple care să certifice acest lucru sunt scrisoarea de susţinere a primarilor PSD, făcută publică precum şi listele de suţinere pentru Adrian Ţuţuianu semnate de primarii PSD din judeţul Dâmboviţa, liste care ar fi fost credibilie dacă ar fi apărut din voinţa reprezentanţilor unităţilor administrativ-teritoriale şi nu le-ar fi fost impuse unora dintre aceştia de către membri din conducerea PSD Dâmboviţa. Respectiva scrisoare nu face altceva decât să poziţioneze din nou organizaţia noastră într-o postură nefericită, să înducă percepţia nerespectării unei hotărări a CEX- ului naţional, ceea ce contravine grav statutului PSD, cât şi principiilor democratice conform cărora minoritatea se supune voinţei majoritare, validată de această dată de un for naţional de decizie. Este un lucru pe care mulţi îl ştiu şi care începe să fie văzut de o ţară întreagă. Din păcate aceste acţiuni ale preşedintelui Adrian Ţuţuianu nu au făcut altceva decât să marginalizeze organizaţia noastră, să pună sub semnul întrebării proiectele noastre, dar şi aplicarea programului de guvernare”, mai scrie fostul preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa.

Potrivit sursei citate, Oprea dă şi câteva exemple de proiecte care ”au fost compromise” de echipa managerială instalată de Adrian Ţuţuianu la conducerea CJ Dâmboviţa.

”Sunt membru al PSD din anul 2010. Aş fi fost încă mai devreme, dar nu mi-a permis statutul profesional din acea perioadă. Începând din anul 2010, am fost un membru activ şi implicat, care, datorită muncii depuse am ajuns preşedinte de organizaţie locală şi secretar executiv al organizaţiei judeţene. Am coordonat cele mai de succes campanii ale PSD Dâmboviţa, cele din anul 2016 şi am devenit preşedinte al Consiliului Judeţean Dâmboviţa în urma deciziei lui Adrian Ţuţuianu de a părăsi această funcţie pentru a deveni senator. În acea calitate, alături de colegii mei am făcut tot ceeea ce mi-a stat în putinţă pentru ca activitatea Consiliului Judeţean Dâmboviţa să fie bună şi cu cât mai multe proiecte şi rezultate pozitive şi spun eu am şi reuşit. Am fost acuzat, la momentul în care am semnalat derapajele preşedintelui organizaţiei, că orice nelămurire se discută în interiorul partidului, deşi se pare că şi atunci şi acum Adrian Ţuţuianu a fost şi este cel care a ales să iasă public cu fapte, gesturi şi vorbe care să pună Partidul Social Democrat într-o situaţie grea. Deşi poate că nu o vor spune niciodată, sunt mulţi oameni în interiorul PSD Dâmboviţa care ştiu că nu este prima dată când domnul Adrian Ţuţuianu îşi denigrează colegii din cadrul Guvernului sau din teritoriu. Din păcate, deşi este o atitudine frecventă, este şi una tolerată, de frică sau alte motive mai puţin ştiute de noi. Ceea ce contează este că, mai presus de orice zice sau face Adrian Ţuţuianu, pentru a doua oară în mai puţin de un an, preşedintele PSD Dâmboviţa periclitează grav imaginea Organizaţiei Judeţene Dâmboviţa a PSD, iscând şi intesificând conflictele şi disputele în rândul colegilor de partid, în loc să le aplaneze, să le medieze şi să le managerieze. Şi totul pentru că nu poate accepta că nu poţi fi, în acelaşi timp, şi preşedinte de partid, şi senator, şi ministru, şi preşedinte de Consiliu Judeţean şi nu doar atât”, adaugă Oprea.

El consideră că pentru ”interesele personale ale unei singure persoane ajung să distrugă interesele unui judeţ”.

”Îmi pare sincer rău pentru că un asemenea comportament a ajuns să şteargă activitatea şi rezultatele pe care Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a PSD le-a avut. Pentru că acele rezultate bune nu le-a avut Adrian Ţuţuianu singur. Le-a avut o echipă întreagă. Sunt sute de oameni care au muncit enorm pentru ca Dâmboviţa să obţină acele procente electorale. Dar pentru unii, eforturile altora nu mai contează. Păcat! Sper doar ca lucrurile să revină la normal în Organizaţia Judeţeană Dâmboviţa a PSD în cel mai scurt timp. Vă solicit stimaţi colegi să analizaţi această situaţie cu calm şi responsabilitate şi să dispuneţi instaurarea unui climat de normalitate şi responsabilitate, în concordanţă cu statutul partidului şi cu valorile pe care această organizaţie le promovează. Vă mulţumesc!”, conchide consilierul.