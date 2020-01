Nominalizările la Premiile Oscar anunță o luptă strânsă între cele mai bune patru filme ale anului trecut

Drama ”Joker”, regizată de Todd Phillips, a primit cele mai multe nominalizări pentru cea de-a 92-a gală a premiilor Oscar, acordate de Academia americană de film pe 9 februarie.

”Joker” a primit 11 nominalizări la Oscar, inclusiv la categoriile ”cel mai bun film”, ”cel mai bun regizor” şi ”cel mai bun actor în rol principal” (Joaquin Phoenix).

Lungmetrajul este urmat de ”The Irishman” (r. Martin Scorsese), ”Once Upon a Time… in Hollywood” (r. Quentin Tarantino) şi de ”1917” (r. Sam Mendes), cu câte zece selecţii fiecare.

Acestea, alături de “Ford vs Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Little Women”, “Marriage Story” şi “Parasite”, concurează la categoria “cel mai bun film”.

Netflix domină între studiouri, cu 24 de nominalizări pentru filmele ”The Irishman” al lui Scorsese, ”Marriage Story” (r. Noah Baumbach) şi ”Two Popes” (r. Fernando Meirelles). Sony Pictures a primit în total 20 de nominalizări, pentru ”Once Upon a Time… in Hollywood” al lui Tarantino, ”Little Women” al Gretei Gerwig şi ”A Beautiful Day in the Neighborhood” al lui Marielle Heller. Disney a primit 17 selecţii, pentru filme ca ”Frozen II” şi ”The Lion King”.

”Parasite” este primul film sud-coreean care este nominalizat la categoriile ”cel mai bun lungmetraj internaţional” şi ”cel mai bun film”. În total, producţia premiată anul trecut cu Palme d’Or a primit şase nominalizări, inclusiv pentru ”cel mai bun regizor” (Bong Joon Ho). Tot câte şase selecţii au primit ”Marriage Story”, ”Little Women” şi ”Jojo Rabbit”.

Nominalizările au fost alese de specialişti în fiecare domeniu, iar câştigătorii vor fi votaţi de membrii Academiei.

Gala de anul acesta a premiilor acordate de Academia americană de film va avea loc, pentru a treia oară, fără o gazdă. Organizatorii şi producătorii evenimentului au transmis că pe scenă vor urca numeroase staruri care vor prezenta şi înmâna trofee.

Anul trecut, “Green Book” a primit trofee la categoriile “cel mai bun film”, “cel mai bun actor în rol secundar” (Mahershala Ali) şi “cel mai bun scenariu original”. “Roma” al lui Alfonso Cuarón a fost premiat pentru regie, imagine şi film în limbă străină (toate trei revenind cineastului mexican). „Bohemian Rhapsody” a primit cele mai multe trofee – patru – inclusiv pentru “cel mai bun actor în rol principal” (Rami Malek).

Nominalizări la principalele categorii;

Cel mai bun film; “Ford v Ferrari”, “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Little Women”, “Marriage Story”, “1917”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “Parasite”

Cel mai bun regizor; Martin Scorsese, “The Irishman”; Todd Phillips, “Joker”; Sam Mendes, “1917”; Quentin Tarantino, “Once Upon a Time in Hollywood”; Bong Joon Ho, “Parasite”

Cea mai bună actriţă în rol principal; Cynthia Erivo, “Harriet”; Scarlett Johansson, “Marriage Story”; Saoirse Ronan, “Little Women”; Charlize Theron, “Bombshell”; Renee Zellweger, “Judy”

Cel mai bun actor în rol principal; Antonio Banderas, “Dolor y gloria”; Leonardo DiCaprio, “Once Upon a Time in Hollywood”; Adam Driver, “Marriage Story”; Joaquin Phoenix, “Joker”; Jonathan Pryce, “The Two Popes”

Cea mai bună actriţă în rol secundar; Kathy Bates, “Richard Jewell”; Laura Dern, “Marriage Story”; Scarlett Johannson, “Jojo Rabbit”; Florence Pugh, “Little Women”; Margot Robbie, “Bombshell”

Cel mai bun actor în rol secundar; Tom Hanks, “A Beautiful Day in the Neighborhood”; Anthony Hopkins, “The Two Popes”; Al Pacino, “The Irishman”; Joe Pesci, “The Irishman”; Brad Pitt, “Once Upon a Time in Hollywood”

Cel mai bun scenariu original; “Knives Out”, “Marriage Story”, “1917”, “Once Upon a Time… in Hollywood”, “Parasite”

Cel mai bun scenariu adaptat; “The Irishman”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Just Mercy”, “Little Women”, “The Two Popes”

Cel mai bun film străin; “Corpus Christi” (Polonia), “Honeyland” (Macedonia de Nord), “Les Miserables” (Franţa), “Dolor y gloria” (Spania), “Parasite” (Coreea de Sud).