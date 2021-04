Nicolas Cage s-a căsătorit pentru a cincea oară

Actorul Nicolas Cage, cunoscut din filme ca „Leaving Las Vegas” şi „Willy’s Wonderland”, s-a căsătorit pentru a cincea oară, potrivit The Hollywood Reporter. Cage, în vârstă de 57 de ani, şi Riko Shibata, în vârstă de 26 de ani, s-au căsătorit pe 16 februarie în Las Vegas. „Este adevărat şi suntem foarte fericiţi”, a transmis actorul. Potrivit unui reprezentant al lui, cei doi s-au cunoscut în urmă cu un an, în Japonia.

Cage a mai fost căsătorit cu actriţa Patricia Arquette şi cu Lisa Marie Presley, fiica lui Elvis Presley.

El are doi fii: actorul Weston, din căsătoria cu Christina Fulton, şi pe Kal- El, din căsătoria cu Alice Kim.

Pentru a evita orice formă de nepotism fiind nepotul lui Francis Ford Coppola, a decis să-și schimbe numele din Nicolas Coppola în Nicolas Cage, nume inspirat de supereroul Marvel Luke Cage. A colaborat cu unchiul s[u în filmele „Rumble Fish“ și „Peggy Sue Got Married“. În 1987 a jucat în comedia romantică numită „Moonstruck“ împreună cu Cher, în comedia cult “S-a furat Arizona”, filmul Wild at Heart regizat de David Lynch în 1990, a avut un rol principal în 1999 în filmul Bringing Out the Dead regizat de Martin Scorsese și ca să nu uităm de rolul lui foarte bine jucat în filmul Matchstick Men în 2003.