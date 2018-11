Neacşu şi Ţuţuianu, excluşi din PSD. Se rupe partidul?

Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu au fost excluşi din PSD. Consiliul Executiv al PSD a decis luni excluderea celor doi din partid. Consiliul Executiv al PSD a decis luni, cu 53 de voturi pentru şi 9 împotrivă, excluderea lui Adrian Ţuţuianu şi Marian Neacşu. Marian Neacşu a anunţat că nu va lupta împotriva partidului.

„După acest vot evident că suntem excluşi. Vom merge, vom analiza, vom merge la organizaţii. Bineînţeles că vom face constestaţii, pentru că este o execuţie publică fără sens. E foarte interesant cum am reuşit să trec dintr-o extremă în alta. E absolut o minciună. Noi şi în scrisoare şi în orice prilej când am discutat cu colegii, nu am avut niciun moment intenţie de a vota cu Opoziţia. Noi am fost şi vom mai rămâne soldaţi credincioşi partidului”, a declarat Marian Neacşu, potrivit Mediafax.

Adrian Ţuţuianu, a declarat că decizia arată că în partid este sancţionat delictul de opinie.

„E un moment dificil pe care îl anticipam. Cred că e o greşeală majoră şi decizia de azi nu face altceva decât să arate că în PSD e sancţionat delictul de opinie. Eu m-am exprimat în interiorul partidului. Nu am văzut să condamne cineva faptul că un om e înregistrat în PSD de oameni interesaţi să strice lucrurile într-o organizaţie. Nu mi-am propus niciodată să ascund lucrurile care nu merg. Cred că partidul se îndreaptă într-o direcţie greşită. Rămâne că timpul să arate dacă noi am avut dreptate sau cei care au votat azi pentru excluderea noastră. Sunt căile statutare, Comisia de etică, Congres şi căile juridice. Mă voi consulta cu colegii de la PSD Dâmboviţa şi voi decide ce avem de făcut în continuare. Două lucruri vreau să fie clare”, a spus Ţuţuianu.

Vicepremierul Paul Stănescu este de părere că s-a făcut cea mai mare greşeală.