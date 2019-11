Miza confruntării directe Iohannis-Dăncilă

Odată eliminați din joc 12 competitori, atenția publicului se concentrează asupra celor rămași în ring. Este un fel de a spune ” în ring” pentru că în nici un chip Klaus Iohannis nu vrea să se întâlnească față în față cu Viorica Dăncilă, ca doi boxeri.

Cerută insistent de candidatul cu a doua șansă, favoritul evident că nu dorește să-i dea satisfacție.

Confruntarea unu la unu are loc atunci când concurenții sunt la egalitate și fiecare speră că va câștiga puncte de pe urma întâlnirii în doi.

Emil Constantinescu a câștigat în fața lui Ion Iliescu la celebra confruntare la care candidatul CDR i-a pus întrebarea intrată în istorie „Domnule Iliescu, credeți în Dumnezeu?”

Peste ani, Traian Băsescu a punctat la întâlnirea cu Mircea Geoană întrebându-l dacă i-a plăcut întâlnirea cu Sorin Ovidiu Vântu, un personaj controversat, certat cu legea.

Ce ar putea discuta Viorica Dăncilă cu Klaus Iohannis? Eu, spune prima femeie candidată la președinția României intrată în turul doi, voi prezenta ce am făcut într-un an și nouă luni cât am fost prim ministru, iar pe domnul președinte îl voi întreba ce a făcut timp de cinci ani pentru România. Cam vag.

Există o tradiție a întâlnirilor. Ar fi frumos ca președintele Iohannis să respecte această cutumă. O confruntare directă între candidați este așteptată ca un meci de fotbal al naționalei, ca un meci de box pentru centura de campion WBC. Desigur, dacă Iohannis se consideră Cassius Clay, nici Viorica Dăncilă nu se crede mai slabă decât Joe Frazier. Va pierde Iohannis prin neprezentare?

Provocat, președintele Iohannis spune că se va consulta cu echipa de campanie. Se spune că președintele nu ar refuza confruntarea, dar se opun consultanții.

Totuși, un candidat la cea mai înaltă funcție în stat, președinte în exercițiu, nu este o marionetă, mai ales că, potrivit tuturor sondajelor, previziunilor, alegerile sunt ca și câștigate.

Presupunând că dezbaterea finală nu va avea loc, cel ce va avea de pierdut este cel ce refuză. Întregul mandat i se va reproșa lui Iohannis că nu a avut curajul să stea în fața unei femei.

Un refuz își dorește chiar cei care o sfătuiesc pe Viorica Dăncilă să-și provoace contracandidatul la o confruntare directă.

Un refuz al președintelui va fi declicul care va trezi electoratul adormit al PSD. Consultanții candidatului PSD mizează pe efectul de bumerang al refuzului. În primul rând oamenii îl vor considera pe Iohannis arogant peste măsură. În politică aroganța se plătește.

Pe măsură ce Viorica Dăncilă va continua să-l invite la o confruntrare, numărul celor care vor dori să o voteze va crește. PSD este partidul cu cel mai bine conturat bazin electoral. Victoriile consecutive de la alegerile locale și parlamentare au demonstrat că are un electorat captiv, sensibil la ideologia protecționistă social democrată. Acest electorat nu a dispărut pentru totdeauna.

Au trecut abia trei ani de când acest partid a câștigat alegerile parlamentare cu 46%. Sunt elemente pe care echipa de campanie a lui Iohannis trebuie să le ia în considerare.

Ce își propune candidatul PSD? Știe că nu poate câștiga. Dacă în primul tur și-a propus doar să intre în turul doi, în al doilea tur Viorica Dăncilă nu-și propune decât să obțină peste 40% din voturi.

Un rezultat la prezidențiale de 60% la 40%, relansează partidul lui Dăncilă, repune PSD pe un trend ascendent. Așa cum opoziția a făcut mereu apel la rezultatele de la euroalegerile din luna mai, va face PSD apel la scorul de 40% sau chiar de peste 40% obținut de Viorica Dăncilă la alegerile prezidențiale. Acesta este obiectivul principal al liderului PSD.

Un scor de 70% la 30% o scoate definitiv pe Viorica Dăncilă din viața politică.

PSD este deja în căutarea unor soluții salvatoare. O seamă de foști lideri PSD, retrași din politică de bunăvoie sau excluși, stau la pândă.