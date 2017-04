Ministrul Muncii anunță că vor fi salarii care vor scădea, după Legea salarizării

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a declarat, joi, la Sinaia, că vor fi salarii care vor scădea ca urmare a adoptării Legii salarizării unitare, întrucât în acest moment există angajaţi din „anumite” instituţii care au salarii „total scăpate de sub control”.

Solicitată să răspundă anunţului făcut de Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici, privind protestele de după Paşte, Olguţa Vasilescu a precizat: „Nu am spus niciodată acest lucru, că niciun salariu nu va scădea. Nu am spus niciodată că va fi în lege trecut că nu va scădea niciun venit. Pentru că sunt salarii care scad după acest proiect de lege. Sunt angajaţi din anumite instituţii care aveau salarii total scăpate de sub control”.

„Şi dacă vreţi, vă dau un singur exemplu: un consilier de ministru care avea 9.000 de lei. Cum putem să lăsam aşa ceva? Că nu puteam să ducem toţi consilierii de miniştri la 9.000 de lei. E logic să scadă salariul acestei persoane? E logic. Şi atunci cum să scriu eu în Legea salarizării unitare că garantăm? E şi o prostie asta, hai să fim serioşi. Cum să scriem aşa ceva?”, a spus Olguţa Vasilescu, citată de Mediafax.

Bugetari de lux

La rândul său, liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu a precizat că în România există bugetari şi bugetari de lux.

„În România există două categorii de bugetari: bugetarii şi bugetarii de lux. Şi nu putem să ne permitem şi nici nu e logic să existe funcţii sub funcţia cea mai înaltă dintr-o instituţie care să fie mai bine plătită decât şeful instituţiei. Nu se regăseşte nicăieri lucrul acesta”, a arătat Tăriceanu.

Sindicatul Naţional al Funcţionarilor Publici (SNFP) anunţă că vor demara acţiuni de protest după sărbatorile pascale, fiind nemulţumiţi de proiectul legii salarizării unitare.

„Având în vedere ca proiectul legii salarizării prevede evaluarea posturilor din administraţia publica în vederea stabilirii salariilor de bază aferente acestora urmată de reîncadrarea personalului pe posturi( art 35 din proiect); ignorarea, în construcţia legii, a Deciziei CCR 794/2016, identificând un maxim al salariului mai mic decât cel aflat astăzi în plată, scoaterea asistentei sociale din familia ocupatională administratie pt a nu fi reper în marirea salariilor angajatilor din UAT-uri şi Consiliile judetene, refuzul de a introduce în proiectul legii salarizării a unui articol conform căruia nimeni nu va suferi o diminuare salarială şi culminând cu discuţiile contradictorii avute cu Ministrul Muncii asupra diminuărilor salariale în familia ocupatională -administraţie, vă informăm că organizaţia noastră, SNFP, va demara acţiunile de protest imediat după sărbătorile pascale”, transmit sindicaliştii.

Ierarhia salariilor

Ministrul Muncii, Olguţa Vasilescu, a precizat, joi, la Sinaia, că, potrivit draftului de Lege a salarizării, semnat de către liderii coaliţiei de guvernare, cel mai mare salariu din România va fi cel al şefului statului, acesta urmând să fie remunerat cu suma de 17.400 de lei brut.

Vasilescu a spus că draftul de lege conţine coeficienţii în baza cărora vor fi calculate salariile bugetarilor, respectiv cele ale demnitarilor, în cazul preşedintelui coeficientul fiind 12.

Salariul se calculează înmulţind coeficientul respectiv cu salariul minim pe economie, respectiv cu 1450 de lei.

Ministrul Muncii a mai spus că după şeful statului urmează, ierarhic, salariile preşedinţilor Senatului, Camerei Deputaţilor, ÎCCJ, CCR şi al premierului, care au un coeficient de 11, aceştia fiind retribuiţi cu 15.950 lei brut.



În ierarhie urmează judecătorii ÎCCJ şi CCR, cu un coeficient de 10,5, miniştrii – cu un coeficient de 10, aceştia fiind retribuiţi cu 14.500 de lei brut, parlamentarii – cu un coeficient de 8 şi secretarii de stat – cu un coeficient de 7,4.

Pe de altă parte, în administraţie a fost stabilit un coeficient de 9 – pentru primarul general al Capitalei, de 8 – pentru viceprimarul Capitalei, preşedintele CJ şi primar de localitate cu peste 300.000 de locuitori, de 7,5 – pentru primar de localitate cu peste 200.000 de locuitori şi de 7 – pentru vicepreşedinte CJ.

Ultimul în această ierarhie este viceprimarul de localitate cu până al 3000 de locuitori, care are un coeficient de 3.

Proiectul Legii salarizării a fost semnat joi la Sinaia de liderii coaliţiie de guvernare, acesta urmând a fi trimis în Parlament, spre dezbatere, astfel încât să fie adoptat până la finalul acestei sesiuni parlamentare.