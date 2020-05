Ministerul Mediului a aprobat cota de vânat la căprior pentru judeţul Satu Mare

Pentru vânătorii sportivi, membri ai unor asociaţii de profil legal constituite, printre atracţii se numără şi ieşirea la vântori individuale şi/sau colective.

An de an, Ministerul Mediului, la sugestia asociaţiilor de vânătoare, aprobă cota de vânat pentru fiecare specie de interes vânătoresc. Propunerea se face pe seama rezultatelor înregistrate la evaluarea vânatului pe specii, în fiecare primăvară. De această dată face vorbire despre căprior mascului selecţie, masculi trofeu, femele şi tineret selecţie.

Detalii privind cota de vânat aprobată la căprior puteţi afla in numărul de joi, 28 mai, a cotidianului Informaţia Zilei.