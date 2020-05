Mihai Huzău îşi anunţă demisia din ALDE

Pe adresa redacţiei, am primit un comunicat din partea lui Mihai Huzău, fost vicepreşedinte ALDE, prin care îşi explică demisia din partid.

Redăm texul integral.

Se ştie de ceva timp faptul că lucrurile nu merg în direcţia bună în ALDE, partidul din care fac parte şi cred că această situaţie ar trebui să îi determine pe membrii acestui partid să ia nişte decizii radicale prin care să încerce să îşi schimbe mentalitatea şi implicit percepţia cetăţenilor faţă de partid.

Cu toate acestea, modul în care s-a înţeles că trebuie să se producă schimbarea preşedintelui organizaţiei judeţene, loc rămas vacant prin demisia dlui. Ovidiu Silaghi arată că această mentalitate bazată pe manevre şi jocuri de culise nu se doreşte a fi înlocuită.

În prima fază, s-a ales varianta nedemocratică de a nu se lua în considerare opţiunea Biroului Judeţean pentru această funcţie, prin refuzul de a se supune această decizie la vot. S-a declinat astfel competenţa deciziei alegerii preşedintelui organizatiei ALDE Satu Mare înspre Biroul Naţional, unde în mod normal sau corect ar fi trebuit să fie supuse la vot cele două propuneri ale Biroului Judeţean, respectiv Adrian Ştef şi Mihai Huzău.

Din păcate acest lucru nu s-a întamplat, numele meu fiind exclus de pe lista de opţiuni, înainte de şedinţa Biroului Naţional. Astfel, Adrian Ştef era singura opţiune rămasă, acesta fiind în consecinţă şi votat.

Am dorit schimbarea în bine a acestei organizaţii şi am încercat permanent să transmit lucruri noi care am considerat că ar fi creat valoare şi o altă percepţie a cetăţenilor faţă de ALDE Satu Mare. În acest moment este evident pentru mine că aceste lucruri nu se doresc.

Accept să pierd în urma unui vot democratic, dar nu pot accepta lipsa de fairplay, de colegialitate şi lipsa curajului pentru o confruntare corectă. Abordarea aleasă contravine tuturor principiilor mele de etică şi moralitate politică. Acesta este şi motivul pentru care am ales să demisionez din ALDE.

Mihai Huzău