Miercuri se alege șeful fotbalului din România

Sunt patru candidați: Răzvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Drăgan

Miercuri, 18 aprilie, la Casa Fotbalului, vor avea loc alegerile pentru funcția de președinte al Federației de Fotbal din România. Patru candidați s-au înscris în cursa pentru mandatul 2018-2022, Răzvan Burleanu, Ionuț Lupescu, Marcel Pușcaș și Ilie Drăgan.

Analiștii consideră că șansele cele mai mari la câștigarea funcției de președinte le au Răzvan Burleanu și Ionuț Lupescu și că aceștia se vor bate în turul doi pentru scaunul de președinte. Dar fiecare din cei doi candidați spune că va câștiga din primul tur alegerile.

Răzvan Burleanu, președintele în exercițiu, are de partea lui fotbalul mic. Cu alte cuvinte el mizează pe voturile cluburilor din Liga 3, ale președinților de AJF, reprezentaților cluburilor de futsal și ale cluburilor de fotbal feminin. Nu în totalitate pentru că sunt voci din această zonă, a AJF-lor care au spus răspicat că îl susțin pe Lupescu. Apoi Burleanu nu are prea multe argumente pentru a seduce cluburile din L1 și L2. Și nu are nici cu ce se lăuda cu mari reușite în perioada madatului său. Echipa națională a ratat calificarea la turneul final al Cupei Mondiale iar, cu mici excepții, echipele de tineret și juniori au ratat toate obiectivele. Iar mult trâmbițatele Centre de Excelență pentru juniori s-au dovedit a fi un eșec. Și, nu în ultimul rând aducerea unui străin pe banca naționalei, Christoph Daum s-a dovedit a fi un alt eșec. Iar toate acestea ar putea cântări mult și i-ar putea deteremina pe unii să voteze pentru un alt candidat.

Mulți oameni de fotbal îl văd pe Ionuț Lupescu drept candidatul ideal. Carismatic, cu o bună cunoaștere a fotbalului, Ionuț Lupescu, sau “Kaiserul” cum este poreclit, are de partea lui activitatea de la UEFA unde vreme de mai mulți ani a ocupat o funcție importantă, cea de președinte al Comisiei Tehnice al forului european. Apoi, nu în ultimul rând Ionuț Lupescu este unul dintre componenții Generației de Aur și are sprijinul majorității foștilor lui colegi. Dar și a reputatului antrenor Mircea Lucescu care s-a declarat public susținătorul lui. Și nu-i puțin lucru să-l ai pe Lucescu de partea ta. Dezavantajul lui Lupescu ar fi faptul că a făcut parte o vreme din echipa lui Mircea Sandu.

Marcel Pușcaș, fost candidat în urmă cu patru ani, când a fost al treilea în ordinea opțiunilor, pare a fi cel mai bine conectat la realitățile fotbalului din România. În plus, mulți specialisști consideră că Pușcaș are și cel mai realist program. Dar el are dezavantajul de a fi fost, după alegerile din 2014, în echipa lui Răzvan Burleanu. Dar s-a despărțit după mai puțin de 2 ani de acesta. Cel mai probabil, dacă se va intra în turul doi cu Burleanu și Lupescu, Pușcaș își va sfătui susținătorii să voteze cu Ionuț Lupescu.

Al patrulea candidat este cvasinecunoscutul Ilie Drăgan. Dar acesta practic nu contează pentru că nu poate miza pe mai mult de 4-5 susținători.

Cum vor vota sătmărenii

Județul Satu Mare are trei reprezentanți cu drept de vot în Adunarea Generală: Ștefan Szilagyi – președintele AJF Satu Mare, profesorul Dorel Ziman – director LPS Satu Mare, Bogdănel Moise, delegatul Unirii Tășnad. Cum vor vota aceștia? E greu să facem un pronostic pentru că în cabina de vot omul face cum îi dictează conștiința. Sau interesul. Oricum, Ștefan Szilagyi este considerat un apropiat a lui Ionuț Lupescu.

Cum se vor desfășura alegerile

Un număr 257 de membri afiliaţi au drept de vot la alegerile pentru preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal. La început de an au fost 260 dar, prin retragerea Olimpiei Satu Mare, ASA Tg. Mureș și Valea Mărului au rămas 257.

Se declară ales candidatul care însumează jumătate plus 1 din totalul voturilor exprimate. Dacă nici un candidat nu întrunește numărul necesar de voturi se va trece la turul doi în care acced primii 2 candidați. Iar cel care va întruni majoritatea necesară va fi președintele FRF pentru următorii 4 ani.

Votul este secret, iar opțiunile se exprimă într-o cabină.

Ziua alegerilor începe de la ora 11:00.