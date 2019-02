“Mi-am îndeplinit visul cu sacrificii şi mult efort”

Spune Robert Magos, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Karate Satu Mare

Asociaţia Judeţeană de Karate Satu Mare împlineşte 5 ani de existenţă în luna februarie. Este şi unul dintre motivele pentru care i-am dedicat emisiunea Panoramic Sportiv din această săptămână. Sigur, am dorit să aflăm şi care sunt planurile pentru anul 2019.

Calendarul este mai bogat în comparaţie cu anul 2018. AJK îşi propune să organizeze o serie de evenimente. Nu vor lipsi turneele de casă ale cluburilor CS Samuraiul (20 aprilie), Energy Kardio Club (28 septembrie), Okinawa (18 octombrie). Dar anul sportiv începe cu noua ediţie a Campionatului Judeţean de karate (30 martie).

În iunie se doreşte organizarea unui stagiu internaţional de pregătire cu maeştrii Mirio Mannini (Italia), Livius Bunda (Serbia) şi Attila Orosz (Ungaria). Vor veni sportivi din 7-8 ţări. Tot în luna iunie, AJK vrea să aducă Cupa Europei la Satu Mare. Din calendarul pe 2019 mai fac parte examene de grad, Turneul şi Gala Campionilor. AJK vrea să ducă cât mai mulţi sportivi la campionatele naţionale şi diferite competiţii internaţionale. În rândurile de mai jos prezentăm un scurt interviu cu Robert Magos, preşedintele AJK Satu Mare.

Aveţi un calendar sportiv bogat în 2019…

AJK îşi propune să organizeze mai multe competiţii în acest an. Fiecare club din asociaţie va organiza un turneu în 2019. Prima competiţie o vom avea în 30 martie, în jur de 150 de sportivi se vor întrece la Campionatul Judeţean. Ca şi o noutate, ne dorim să aducem şi un arbitru şi din alt judeţ, un supervizor. Pentru o motivaţie în plus, sportivii care vor încheia pe primul loc vor participa gratuit la campionatele naţionale, deoarece AJF va suporta costurile.

Cu ce probleme se confruntă karatele în România?

În toată lumea s-a reuşit să se stea la o masă şi să se formeze o singură federaţie recunoscută de forurile competente şi care se poată fi finanţată. La noi în România este un caz aparte. Avem 7 federaţii de karate şi altele de arte marţiale, de diferite stiluri. Se pierd talente pentru că suntem divizaţi. Sunt foarte mulţi sportivi talentaţi la fiecare federaţie. Dacă în România ar fi o singură federaţie de karate, atunci s-ar putea forma un lot bine pregătit care să ajungă chiar la Olimpiadă. Aşa şansele sunt minime.

Cine ar trebui să lase de la el?

Toată lumea. Am putea lua un exemplu, de aici, de aproape, din Ungaria, unde există o singură federaţie recunoscută. Există înţelegere. În cadrul federaţiilor există stilurile reprezentative, dar când vine vorba de lotul naţional, atunci se adună cei mai buni din ţară. Doar aşa se pot obţine medalii la Europene şi Mondiale. Dar poate că în România ar trebui să se schimbe legea sportului, ca să nu permită să fie atâtea federaţii.

Cine ar trebui să investească mai mult în sport? Autorităţile locale sau firmele?

Amândouă sunt importante. Deocamdată autorităţile locale din Satu Mare finanţează doar activităţi sportive prin programe care sunt destul de greu de accesat. Vom încerca să depunem o documentaţie în anul 2019. Firmele oferă sprijin doar dacă sunt cunoştinţe într-un sport.

Ce vă motivează să rămâneţi în acest sport?

Pentru mine este un mod de viaţă. Asta fac, asta îmi place, pentru asta am luptat când am fost copil. Nu m-a sprijinit nimeni. Am venit din părinţi destul de săraci şi singur mi-am croit acest drum. Am avut un vis, acela de a deveni un antrenor de karate. Mi-am îndeplinit visul, dar cu mult efort şi cu multe sacrificii.

Visul de acum?

Îmi doresc o Olimpiadă. Dar visul acesta s-ar putea să-l trăiască copilul meu, sau tinerii care vin din urmă.

