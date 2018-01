Mesajele politicienilor pentru 2018

Premierul Mihai Tudose a transmis, duminică, un mesaj de Anul Nou, în care spune că şi-ar dori ca, în 2018, românii să aibă puterea de a transforma fiecare reuşită individuală într-una de grup, aşa cum au făcut înaintaşii.

„Dragi români, atunci când ne gândim la ţara noastră, fiecare dintre noi are reprezentări diferite. Dar indiferent de raportările personale, cred că România trebuie să însemne mai mult decât ‘tu’ sau ‘eu’, decât ‘ei’ sau ‘voi’. Mai presus de orice, România este despre ‘noi’ şi despre românii care nu încetează nicio clipă să creadă în această ţară. Mi-aş dori ca în anul 2018, anul Centenarului Marii Uniri, să avem puterea de a transforma fiecare reuşită individuală într-una de grup, aşa cum au făcut înaintaşii noştri”, a scris Tudose, pe Facebook.

Potrivit şefului Guvernului, numai împreună, românii pot duce România mai departe.

„Numai împreună, uniţi şi solidari, putem ţine vie conştiinţa românească şi putem duce România 100 de ani mai departe. La mulţi ani, români! La mulţi ani, România! La mulţi ani, Generaţie Centenar!”, a mai afirmat Tudose, potrivit Agerpres.

Dragnea, mesaj cu subînțeles: În 2018 grăbim pasul…

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a transmis românilor, de Anul Nou, un mesaj care ridică unele semne de întrebare. Liderul PSD susţine că România a făcut paşi înainte şi dă asigurări că ”în 2018 va grăbi pasul”.

”2017 a fost mai puţin liniştit decât am sperat. Dar, dacă dăm la o parte zgomotul politic, vedem un an cu realizări fără precedent. #România a înregistrat cea mai mare creştere economică din Uniunea Europeană. Măsurile din programul de guvernare au dus la creşterea veniturilor populaţiei. Parlamentul a reuşit să dezbată şi să îndrepte o parte importantă a legilor Justiţiei. Întreaga societate a fost parte a acestui proces. Dincolo de lupta politică şi de excesele ei, rămân faptele. România a făcut paşi înainte şi vă asigur că în 2018 va grăbi pasul. În 2017 românii au trăit mai bine ca în 2016, iar în 2018 vor trăi mai bine ca în 2017. Asta este grija şi obligaţia guvernării noastre. Vreau să sărbătorim Centenarul Marii #Uniri prin #bunăstare, #unitate şi #dreptate. Vă doresc tuturor un An Nou fericit, cu multă sănătate şi împliniri! La mulţi ani!”, a scris liderul PSD pe Facebook, notează stiripesurse.

Tăriceanu: Vă chem pe toţi să colaborăm pentru o Românie unită

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, a declarat, duminică, pe Facebook, că speră ca noul an să fie unul al solidarităţii între români, chemându-i pe aceştia să „colaboreze pentru o Românie unită în jurul unui ideal comun”.

„La trecerea în Noul An doresc tuturor românilor gândurile mele cele mai bune. Fie ca noul an 2018 să fie unul al solidarităţii între români, în care România va prospera! Vă urez un an nou cu bine şi vă chem pe toţi să colaborăm pentru o Românie unită în jurul unui ideal comun, al unui proiect comun. La mulţi ani!”, a scris preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pe Facebook.

Ludovic Orban: Să plece PSD

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, prezent la Bistriţa pentru a petrece Revelionul în mijlocul a aproximativ 400 de liberali din zonă, a declarat că aşteaptă de la Noul An „să plece PSD”, considerând că efectele actualei guvernări sunt „extrem de negative”.

„Să plece PSD. Dacă nu pleacă de bunăvoie, îi dăm şi noi o mână de ajutor. Din păcate, consecinţele guvernării PSD sunt extrem de negative şi le resimte fiecare român, pentru că singura lor problemă este să rezolve chestiile din justiţie, nereuşind să dea în economie un semnal pozitiv”, a spus Orban, citat de Agerpres.

În ceea ce priveşte planurile PNL pentru 2018, Ludovic Orban a afirmat că şi-a propus să fie mai mult în mijlocul oamenilor şi să fie „mai atenţi şi receptivi la nevoile lor”.

„Sper să fie un an în care să fim în mijlocul oamenilor, să fim atenţi şi receptivi la nevoile lor şi să dăm răspunsurile potrivite, astfel încât în anul acesta, în care sărbătorim centenarul Marii Uniri, să fie anul în care PNL să redevină ceea ce a fost”, a mai declarat Orban.

Ludovic Orban a participat la petrecerea de Revelion organizată de PNL Bistriţa-Năsăud la un restaurant din Bistriţa, iar imediat după miezul nopţii a venit în centrul istoric al municipiului, unde a fost organizat un spectacol dedicat intrării în Noul An.

Acesta a fost însoţit de secretarul general al PNL, deputatul Robert Sighiartău, de preşedintele PNL Bistriţa-Năsăud, Ioan Turc, de prim-vicepreşedintele judeţean Stelian Dolha şi de liderul organizaţiei municipale, Sorin Hangan.