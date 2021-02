Medicii sătmăreni fac nopţi albe în faţa calculatorului pentru a-şi programa pacienţii

Programarea pentru vaccinarea împotriva Covid -19 dă mari bătăi de cap medicilor de familie, dar şi sătmărenilor care au ales din proprie iniţiativă să se programeze pe platforma naţională sau princall center. Nici bine nu a trecut o lună de la debutul campaniei că au fost sesizate o multitudine de probleme, modul anevoios în care funcţionează platforma, de-a dreptul descurajant pentru cei care ţin la sănătatea lor şi vor să se vaccineze.

După cum merg lucrurile s-au putea crede că este un start eşuat pentru o campanie anunţată cu mult tam-tam. Medicii fac nopţi albe în faţa calculatorului pentru a-şi programa pacienţii, cu nervii întinşi la maxim deoarece pe platformă nu suntîncărcate locuri pentru Satu Mare sau Carei. La fel de revoltaţi sunt şi sătmărenii care sună o zi întreagă la call center şi aud doar tonul de ocupat. Nici unii, nici alţii nu au primit explicaţii din partea celor avizaţi.

Cea mai recentă sinteză a Instituţiei Prefectului Satu Mare privind situaţia vaccinării la data de 5 februarie 2021 arată că în ultimele 24 de ore numărul total al persoanelor vaccinate a fost de 33, fără să se indice dacă este vorba de prima doză de vaccinare sau rapel. Totalul persoanelor vaccinate la nivel de judeţ de la debutul campaniei a ajuns la 9.136. Din punct de vedere al reacţiilor adverse, s-au înregistrat zero reacţii adverse pentru ultimele 24 de ore şi 5 reacţii locale în total.

Platforma naţională nu permite programarea în municipiul Satu Mare

Numărul redus al persoanelor care au primit prima doză de vaccin,(33 de persoane) conform situaţiei mai sus prezentate de Prefectura Satu Mare este pus pe seama rateurilor pe care le dă platforma naţională de programare la vaccinarea împotriva COVID-19. Uimitor este faptul că pentru intervalul respectiv nu a fost nicio persoană înscrisă pe platformă pentru prima doză de vaccin, dar în schimb, la nivel de judeţ au fost înscrise 210 persoane pentru rapel (a doua doză) adică pentru acele persoane care au reuşit să se programeze în urmă cu trei săptămâni, din care 156 persoane la Satu Mare, după cum rezultă din informaţiile Direcţiei de Sănătate Publică Satu Mare. Unii medici de familie sătmăreni au reuşit cu chiu cu vai să-şi programeze o parte din pacienţii eligibili pentru etapa a II-a de vaccinare alţii în schimb au întâmpinat probleme, nefiind accesibile decât opţiunile de programare pentru alte centre din judeţ, respectiv Negreşti-Oaş sau Tăşnad sau chiar deloc. De asemenea, sunt şi medici care efectiv le-au spus pacienţilor să încerce să se programeze singuri pe platformă. Aşa se face că persoane din Satu Mare eligibile pentru etapa a II-a de vaccinare care s-au programat în a doua decadă a lunii ianuarie nu au găsitloc decât în cele două centre amintite în rândurile de mai sus şi acelea pe finalul lunii martie 2021. Nici urmă de locuri pentru Satu Mare şi Carei. Însă nu toţi sătmărenii sunt dispuşisă bată drumul până la Negreştisau Tăşnad pentru a fi vaccinaţi, mai ales că unii dintre eisunt grav bolnavi,se deplasează mai greu, nu dispun de mijloace de transport proprii sau din lipsă de bani.

Chinul medicilor de familie

”Pe 3 februarie, la 12 noaptea fără un sfert pe Satu Mare pe platforma de programare erau cinci locuri fără rapel, prin urmare nu am putut să finalizez nicio programare. Am peste 100 de pacienţi cu vârsta peste 65 de ani. De la debutul campaniei de vaccinareCovid -19 am reusitsăi programez doar pe 30 dintre ei, colega mea, doar 28. De două săptămâni nu am mai putut planifica pe platformă. Stăm noapte de noapte cu laptop-urile în braţe şi încercăm să ne programăm pacienţii însă fără succes. Este inadmisibilsă ajungi în situaţia ca tu, medic, să stai noaptea să vânezi când sunt scoase locuri pe platformă. Însă şi dacă au apărut câte 2-3 locuri sunt fără posibilitatea programării pentru rapel, prin urmare nu s-a putut finaliza programarea persoanelor. Sunt oameni peste 65 de ani, oameni la pat, oameni paralizaţi care doresc să-şi facă vaccinul şi nu avem cum să-i ajutăm. Am încercat şi prin call center. Doamna de la capătul firului mia răspuns la modul ”Sunteţi medic de familie, aveţi la îndemână platforma.Cum vedeţi dumneavoastră aşa vedem şi noi.” Interesant este cum au ajuns să se vaccineze şi cei 33 de oameni ca noi nu am găsit niciun loc pentru ziua respectivă. Vrem să consultăm, avem urgenţe, nu putem să stăm non stop doar pe platformă. Ş-apoisă vireze aceste locuri pe platformă la ore rezonabile, nu noaptea. Suntem medici, darsuntem şi noi oameni, avem pacienţi de consultat a doua zi, la cabinet, la domiciliul bolnavului. Nu se poate să fim trataţi nici noi şi nici pacienţii noştri cu atâta indolenţă”, ne-a relatat un medic de familie sătmărean. Inclusiv Direcţia de Sănătate Publică a sesizat aceste probleme ce ţin de programarea pe platformă. De ieri, 5 februarie a început în Satu Mare şi vaccinarea cu produsul Moderna, al doilea vaccin împotriva Covid aprobat în UE după cel dezoltat de Pfizer/BioNTech, conform Direcţiei de Sănătate Publică.