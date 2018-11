Meciurile din judeţ şi oficialii delegaţi

Singurul campionat activ este cel al Ligii a 4-a, Seria C. Se joacă pentru etapa a 12-a sâmbătă şi duminică, iar juniorii încep de la ora 12:00, respectiv seniorii de la ora 14:00. Totodată, avem şi meciuri din Cupa României, dar şi câteva restanţe. Programul din weekend:

Liga 4, Seria C (etapa 12)

Sâmbătă, 17 noiembrie

• Carei – F. Căpleni (Ş. Bathory, L. Lukacs, Cr. Pop, Z. Torok)

Duminică, 18 noiembrie

• Sanislău – Pişcolt (S. Bărbuş, P. Căliman, O. Şeban, V. Racolţa)

• AS Căpleni – Tiream (R. Bogdan, D. Bonţidean, C. Man, I. Vigu)

• Andrid – Ciumeşti (S. Kovacs, R. Botoş, N. Sălăgean, Z. Rozs)

• Foieni – Lucăceni (Ş. Peneghi, B. Marian, F. Moisa, R. Mândrean)

• Cămin – Berveni (S. Elek, I. Bauer, A. Bauer, Z. Pataki)

• Ghenci stă

Cupa României (faza a 2-a)

Sâmbătă, 17 noiembrie

• Porumbeşti – Livada (14:00, S. Petruţ, I. Hepcal, G. Sician, T. Kegyes)

Duminică, 18 noiembrie

• Olimpia MCMXXI – Odoreu (12:00, teren Someşul, O. Mazilu, S. Neichi, S. Nagy, C. Por)

• Turţ – Medieşu Aurit (13:00, S. Raţ, Raţ jr., M. Bumbuc, M. Dorca)

Restanţe Liga 4 şi Liga 5

Sâmbătă, 17 noiembrie

• Doba – Craidorolţ (S. Kovacs, Z. Kopriva, G. Chiorean, N. Şuta)

• Turţ – CSM SM II (13:00, C. Rebegea, C. Zsigrai, A. Estan, C. Hriţiu)

Duminică, 18 noiembrie

• Dorolţ – Oar (B. Rad, L. Pop, C. Miron, E. Halici)

• Moftinu Mic – Babţa (A. Peter, V. Ardelean, M. Ciceu, N. Morar)

• Bogdand – Supur (E. Pop, P. Batori, M. Ghencean, A. Szabo)

• Porumbeşti – Crucişor (C. Chiriloaia, D. Orha, M. Nagy, I. Borz)